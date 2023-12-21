Не хочется, чтобы грузили: Александр Ковтунец объяснил феномен популярности аниме

|
Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 1 600 0

Александр Ковтунец объяснил феномен популярности аниме: Не хочется, чтобы грузили

Фото, видео: © РИА Новости / Евгения Новоженина; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Воспитательные фильмы необязательно должны носить назидательный характер.

Александр Ковтунец объяснил феномен популярности аниме. Своими мыслями о том, чего не хватает российскому кинематографу, режиссер эксклюзивно поделился с автором и ведущей 5-tv.ru Светлане Шевченко на 18-м международном кинофестивале «В кругу семьи».

Как считает Ковтунец, полезные для молодежи воспитательные фильмы необязательно должны быть с назидательным оттенком, а, наоборот, в них необходимо в игровой форме говорить о важных для общества темах.

«Когда мы идем в кинотеатр, мы хотим немножко отдохнуть, немножко переключиться, нам не хочется, чтобы нас грузили, и нам хочется, чтобы в этом каком-то достаточно легком общении вдруг нам рассказали о каких-то очень важных глубоких вещах, понимаете? Не хватает фильмов по-настоящему воспитательных», — убежден режиссер.

«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Аниме настолько популярно среди молодежи, в частности, в России, как раз-таки из-за того, что там, полагает Ковтунец, затрагиваются волнующие подростков вопросы и варианты их решения.

«В Японии не выделяют финансирование, если мультфильм не затрагивает воспитательные темы для подростков и молодежи», — отмечает режиссер.

Однако такую тенденцию сложно проследить в российском и голливудском кинематографе.

«Почему такой невероятный успех сериалов „Очень странные дела“ и „Уэнздей“? Потому что там показаны реальные взаимоотношения подростков — предательства, дружба, преодоления. И если брать сериал „Уэнздей“, может быть, он с точки зрения „Семейки Аддамс“ более слабое кино. Но для молодежи-то ничего нет другого! И они смотрят с удовольствием, понимаете? А мы даже близко к этому ничего не делаем!» — эмоционально отреагировал режиссер.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Ярославле завершился кинофестиваль «В кругу семьи».

+1° Атмосферное давление 746 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
90.41
0.32 99.05
0.47
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:08
«Сборище фриков»: российских звезд жестко высмеяли на престижной премии
14:52
«Нельзя отказываться»: как сохранить свою красоту и молодость
14:50
Разящие удары: под Новодонецким российские ПТУР уничтожили опорные пункты ВСУ
14:47
«Вороватый народ»: Лавров ответил на планы ФРГ конфисковать российские активы
14:35
Путин заявил о рекордных объемах строительства дорог в 2023 году
14:34
«Изящно и со вкусом»: Лолита заступилась за Ивлееву после ее «голой» вечеринки

Сейчас читают

Литва запретила выезд в Россию и Белоруссию пустых грузовых автомобилей
"Сборище фриков": в Сети жестко высмеяли разодетых российских звезд
А поедут ли по таким ценам? 7 вопросов об М12 Вячеславу Петушенко
От вечернего костюма до пижам: ждем вал новогодних фоток в соцсетях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса