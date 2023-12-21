Не хочется, чтобы грузили: Александр Ковтунец объяснил феномен популярности аниме

Воспитательные фильмы необязательно должны носить назидательный характер.

Александр Ковтунец объяснил феномен популярности аниме. Своими мыслями о том, чего не хватает российскому кинематографу, режиссер эксклюзивно поделился с автором и ведущей 5-tv.ru Светлане Шевченко на 18-м международном кинофестивале «В кругу семьи».

Как считает Ковтунец, полезные для молодежи воспитательные фильмы необязательно должны быть с назидательным оттенком, а, наоборот, в них необходимо в игровой форме говорить о важных для общества темах.

«Когда мы идем в кинотеатр, мы хотим немножко отдохнуть, немножко переключиться, нам не хочется, чтобы нас грузили, и нам хочется, чтобы в этом каком-то достаточно легком общении вдруг нам рассказали о каких-то очень важных глубоких вещах, понимаете? Не хватает фильмов по-настоящему воспитательных», — убежден режиссер.

«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Аниме настолько популярно среди молодежи, в частности, в России, как раз-таки из-за того, что там, полагает Ковтунец, затрагиваются волнующие подростков вопросы и варианты их решения.

«В Японии не выделяют финансирование, если мультфильм не затрагивает воспитательные темы для подростков и молодежи», — отмечает режиссер.

Однако такую тенденцию сложно проследить в российском и голливудском кинематографе.

«Почему такой невероятный успех сериалов „Очень странные дела“ и „Уэнздей“? Потому что там показаны реальные взаимоотношения подростков — предательства, дружба, преодоления. И если брать сериал „Уэнздей“, может быть, он с точки зрения „Семейки Аддамс“ более слабое кино. Но для молодежи-то ничего нет другого! И они смотрят с удовольствием, понимаете? А мы даже близко к этому ничего не делаем!» — эмоционально отреагировал режиссер.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Ярославле завершился кинофестиваль «В кругу семьи».