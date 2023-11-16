В Астрахани обрушились два подъезда многоквартирного дома

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Срочная новость 51 0

Под завалами могут находиться люди.

В Астрахани обрушились два подъезда многоквартирного дома

Фото: Telegram / Игорь Бабушкин / babushkin30

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В Астрахани обрушилась часть дома на Привокзальной площади. Под завалами могут находиться люди. О происшествии сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин в своем Telegram-канале. 

Он создал оперативный штаб. На месте работают экстренные службы.

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