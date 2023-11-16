В Астрахани обрушились два подъезда многоквартирного дома
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Под завалами могут находиться люди.
Фото: Telegram / Игорь Бабушкин / babushkin30
В Астрахани обрушилась часть дома на Привокзальной площади. Под завалами могут находиться люди. О происшествии сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин в своем Telegram-канале.
Он создал оперативный штаб. На месте работают экстренные службы.
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