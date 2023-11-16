Александр Петров впервые появился на публике со своей молодой женой

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 915 0

Долгое время артист хранил отношения в секрете, но теперь решился вывести юную девушку в свет.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich; 5-tv.ru

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В сентябре звезда фильма «Текст» и сериала «Полицейский с Рублевки» Александр Петров неожиданно сменил статус. Знаменитый артист появился с молодой супругой на красной дорожке светского показа фильма Полански «Дворец».

Девушка, хоть и не является медийной личностью, уже во всю обнималась со своей свекровью и свободно позировала перед камерами.

Распространяться о тайном бракосочетании Петров долгое время не спешил. Он долго вынашивал идею того, как сделать предложение, но в результате сделал это спонтанно, надев избраннице кольцо, сделанное из веточки.

Известно, что новоиспеченной супруге всего 22 года — она на 12 лет младше Петрова. Виктория имеет высшее образование, уже строит карьеру и может похвастаться прекрасной полной семьей.

С известным российским актером она познакомилась на улице. Никакого отношения к миру кино стройная темноволосая девушка не имеет, однако увлекается фотосессиями, в которых исполняет роль модели.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что известно о молодой жене Петрова.

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