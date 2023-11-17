«Сама снимает»: дочь Александра Абдулова пошла по стопам знаменитого отца

Девочка начинает погружаться в кинопроизводство. Какую профессию она для себя выберет?

Дочь народного артиста Александра Абдулова Евгения пошла по стопам отца. Она также окунулась в мир кино. Девушка снялась фильме режиссера Андрея Богатырева «Баба Мороз и тайна Нового Года». Издание KP.RU узнало, планирует ли дочь Абдулова последовать по стопам отца или выберет другой вариант событий.

В фильме роль у Абдуловой небольшая, но очень яркая. Причем это не первая работа юной девушки в кино. В десять лет она снялась в фильме «Любовь и Сакс».

Но у Абдуловой есть талант не только к актерской игре, но и к режиссерскому искусству. Сейчас девушка учится в 11 классе. И самое время выбрать свое будущее.

«Женечка пока окончательно с профессией не определилась. Она то актрисой хотела стать, чаще режиссером — сама снимает на телефон и монтирует видео», — рассказали в театральном закулисье.

Ранее 5-tv.ru писал, что изменилось в жизни вдовы Абдулова.