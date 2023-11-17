«Воевать некому»: США считают, что с Украиной покончено

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 72 0

Политик Робертс: Украине не помогло поставленное Западом оружие

«Воевать некому»: США считают, что с Украиной покончено

Фото: Reuters / GLEB GARANICH

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Тема:
Спецоперация Украинский кризис

У киевского режима закончилась армия.

Поставленное Западом оружие не помогло киевскому режиму. Страна обречена на поражение. Таким заявлением в недавнем интервью поделился экс-помощник министра финансов США по экономической политике Пол Крейг Робертс, передает издание EADaily.

Он добавил, что Украина постоянно создавала проблемы России. А разгоревшийся конфликт привел к тому, что у страны фактически не осталось армии. Кроме того, большая часть граждан сбежала за границу после начала боевых действий.

«Все оружие, которое мы им прислали, не помогло, и воевать некому. С Украиной покончено. С этим покончено. С ними покончено. Они просто проиграли», — заявил Робертс.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Ее главными задачами являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер отметил, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

Властей ЛНР и ДНР обратились к Москве за помощью. Владимир Путин принял решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что истребительная авиация Военно-космических сил (ВКС) России сбила украинский истребитель Миг-29. Воздушны бой произошел в районе города Красноармейск в ДНР.

Тема:
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