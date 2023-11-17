США уговаривают Китай примкнуть к антироссийским санкциям

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 62 0

Информацию об этом распространила американская сторона.

США уговаривают Китай примкнуть к антироссийским санкциям

Фото: www.globallookpress.com / BjÃ’.Â¶rn Trotzki, via www.imago

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США находятся в «очень интенсивном диалоге» с Китаем в отношении экономических вопросов. В частности, речь идет и о санкционном давлении на Россию, заявил помощник госсекретаря по вопросам энергетики Джеффри Пайатт.

«Мы находимся в очень интенсивной кооперации по всем вопросам вокруг ценового потолка и санкционного режима», — заявил он в ходе брифинга.

Впрочем, необходимо обратить внимание, что Китай к антироссийским санкциям, как и ряд дружественных стран, не присоединился. Наоборот, товароборот между странами крайне стабилен.

Кстати, генерал-полковник Чжан Юся, замглавы Центрального военного совета Китая, во время визита в Москву обратил внимание именно на то, что Россия «упорно стоит перед лицом крайних санкций Запада».

Ранее 5-tv.ru объяснял, почему многие государства за пределами Европы стремятся расширить сотрудничество с Россией.

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США уговаривают Китай примкнуть к антироссийским санкциям

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