США уговаривают Китай примкнуть к антироссийским санкциям

США находятся в «очень интенсивном диалоге» с Китаем в отношении экономических вопросов. В частности, речь идет и о санкционном давлении на Россию, заявил помощник госсекретаря по вопросам энергетики Джеффри Пайатт.

«Мы находимся в очень интенсивной кооперации по всем вопросам вокруг ценового потолка и санкционного режима», — заявил он в ходе брифинга.

Впрочем, необходимо обратить внимание, что Китай к антироссийским санкциям, как и ряд дружественных стран, не присоединился. Наоборот, товароборот между странами крайне стабилен.

Кстати, генерал-полковник Чжан Юся, замглавы Центрального военного совета Китая, во время визита в Москву обратил внимание именно на то, что Россия «упорно стоит перед лицом крайних санкций Запада».

Ранее 5-tv.ru объяснял, почему многие государства за пределами Европы стремятся расширить сотрудничество с Россией.