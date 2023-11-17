Россиянам рассказали о лучших способах экономии денег

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Алексей Панков
Алексей Панков 27 0

Финансист Родин: экономить деньги помогут кешбек и скидки в магазинах

Россиянам рассказали о лучших способах экономии денег

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

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Простые советы помогают экономить кругленькую сумму.

Существует несколько способов эффективно экономить деньги. Об этом в разговоре с изданием Газета.ру рассказал Алексей Родин — эксперт портала Научно-исследовательского института Минфина РФ «Моифинансы.рф».

По словам специалиста, необходимо установить на свой смартфон приложение, позволяющее контролировать расход денег. В первую очередь, стоит разбить свои траты на различные категории. Также нужно посчитать доходы и выяснить, где расходы можно уменьшить.

Вместе с тем стоит следить за выделением средств на необязательные траты, вроде поездок на такси или походов в рестораны. Если от чего-то отказаться, то можно сэкономить до 15% бюджета. Также важно не пренебрегать кешбеком и скидками в магазинах.

«Заранее заготовленный список покупок в магазинах позволяет избежать импульсивных покупок. А в рамках акций нужно помнить еще одно правило — „Покупать только то, что купил бы и без скидки“», — считает Родин.

Он также добавил, что можно использовать налоговые льготы и брать паузу перед крупными покупками. Иногда это помогает не делать импульсивных приобретений.

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