Клиенты успешного блогера платили, по сути, за воздух и пустые обещания.

Громкое задержание блогера, коуча и бизнесмена Аяза Шабутдинова возмутило общественность. Идейный последователь Блиновской проводил серии курсов и тренингов, которые даже на первый взгляд были очевидно бесполезными. Как Шабутдинов создал образ успешного бизнесмена, целую империю по продаже курсов и какие схемы использовал для обмана доверчивых жертв, разбирались журналисты KP.RU.

Как Аяз Шабутдинов создал образ простого парня, который всего добился сам

Аяз Шабутдинов. Фото: Instagram* / ayazshabutdinov

Блогер и его команда потратили невероятные ресурсы на то, чтобы создать образ успешного человека, который вышел из самых низов и абсолютно самостоятельно разбогател. Интересный факт: откуда на самом деле родом парень — досконально неизвестно. В разное время блогер называл разные города в качестве своей малой родины.

Примечательно, но образа «простого парня» блогер придерживался с самого начала своей карьеры до финала, когда его имя, по сути, стало самостоятельным брендом. Даже на звездные мероприятия Аяз Шабутдинов приходил одетым просто, но со вкусом.

О себе Шабутдинов рассказывал довольно много. Чаще всего говорил, что родился в поселке Куеда Пермского края. В обстановке полного безденежья, хотя потом нашелся и отец «простого парня» — директор местного завода.

Впрочем, свой день рождения «парень из глубинки» уехал отмечать за границу. Об этом стало известно от источника KP.RU в правоохранительных органах. Оказывается, уголовное дело в отношении Шабутдинова было возбуждено еще в середине октября. Но оперативники не предавали его огласке, опасаясь спугнуть знаменитость.

Что входило в «премиальный курс» Аяза Шабутдинова

Журналистам издания удалось связаться с одной из клиенток Шабутдинова, подавшей заявление, в котором указала, что потратила на курсы блогера и бизнесмена почти два миллиона рублей, но результатов не получила.

Наталья Калистратова не стала утаивать от прессы, как потратила деньги на воздух и что на самом деле продавал Шабутдинов под видом бизнес-тренингов.

Аяз Шабутдинов на предпринимательском форуме. Фото: Владмир Андреев / ТАСС

В 2019 году девушка планировала раскрутить собственный бизнес, поэтому решила потренироваться у специалиста. И не мелочась, купила сразу «премиальный курс». Но цену за него заломили настолько большую, что девушке пришлось брать кредит. С этим ей, впрочем, тоже помогли в фирме Шабутдинова. Но очень сомнительным способом.

«Кредит оформляли прямо в компании. Кто? Третьи лица, так скажем. Не могу пока раскрывать всю информацию. Идет расследование», — рассказала потерпевшая.

Настоящее разочарование постигло клиента блогера, когда курсы начались. В основном они проводились при большом количестве участников. Но их результативность курсов, мягко говоря, оставляла желать лучшего.

«К Аязу каждый раз приезжало больше сотни „премиальных“ клиентов. У всех разные виды бизнесов со своими нюансами, разные проблемы, разная законодательная база. Он сидел и слушал. Иногда говорил банальные вещи: трафик, реклама, анализ рынка, конверсия. Все эти общие фразы звучат по кругу, одинаковые советы даются всем и каждому», — вспоминает девушка.

Как Аяз Шабутдинов получал деньги со своих клиентов

Впрочем, как и у многих других представителей сомнительного бизнеса, у Аяза Шабутдинова в работе с клиентами постоянно возникали какие-то непредвиденные расходы, на которые нужно было собирать деньги. Да и выезд за границу на тренинги клиенты тоже оплачивали из своего кармана.

«После заселения в отель подчиненные Аяза сообщали всем „премиальным“ клиентам номера карт посторонних людей, которым нужно перевести деньги за аренду зала для встречи с Шабутдиновым. По 25 — 30 тысяч рублей с человека. Выходит под четыре миллиона рублей. На пустом месте. Потом я узнала, что в любом отеле при заселении большого количества гостей одновременно конференц-залы вообще-то представляются бесплатно», — рассказала об одном из таких «поборов» клиента Шабутдинова Наталья Калистратова.

Впрочем, теперь Шабутдинов находится уже не на яхте, а в СИЗО.

Что ждет Аяза Шабутдинова после ареста?

Суд по делу блогера Шабутдинова в Москве. Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Блогер и бизнес-тренер Аяз Шабутдинов был задержан 3 ноября по подозрению в мошенничестве. Известно, что в текущем году его доход составил 300 миллионов рублей. Таганский суд Москвы арестовал Шабутдинова до 16 декабря. У блогера двое несовершеннолетних детей, и он просил суд разрешить ему находиться с семьей во время предварительного следствия.

В отношении Шабутдинова возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере. Если блогера признают виновным, то «отец инфоцыган» может сесть на десять лет или будет обязан выплатить крупные штрафы. И это не считая компенсации пострадавшим, число которых только растет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как блогер Шабутдинов заработал миллионы на своих бизнес-тренингах.

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