Иди туда, где страшно, и тогда обретешь силу: прогноз Таро на неделю с 20 по 26 ноября

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Эксклюзив 30 0

Таролог Евгения Русинова рассказала, как пройдет неделя, чего лучше остерегаться и на что обратить особое внимание.

Фото, видео: 5-tv.ru

Популярность карт Таро растет с каждым днем во всех слоях населения — к их помощи обращаются совершенно разные люди: от девочек-подростков, гадающих на любовь, до взрослых мужчин, которые хотят узнать свое ближайшее финансовое будущее. Таролог Евгения Русинова эксклюзивно для 5-tv.ru подготовила общий прогноз Таро на неделю с 20 по 26 ноября.

Основная энергия недели с 20 по 26 ноября (Карта Таро — Луна)

Карта Таро — ЛунаКарта Таро — Луна. Фото: 5-tv.ru

Луна не совсем хорошая карта, энергии недели будут не очень понятные — даже немного мутные и скрытные. Возможно состояние страха. Ваша задача — не бояться того, что у вас внутри. Обращайте внимание на свое состояние. Будет трудно сделать какой-то выбор, но со страхами нужно будет поработать — иди туда, где страшно, и ты обретешь силу.

Прогноз финансов недели с 20 по 26 ноября (Карта Таро — Сила)

Карта Таро — СилаКарта Таро — Сила. Фото: 5-tv.ru

Очень хорошая карта, она про внутренний стержень и про принятие решений. Каждое действие, которое вы совершаете, имеет последствия. Эта карта также говорит про внутренних зверей, которые должны сидеть в клетках, а именно — про страх, агрессию и ярость. В денежной сфере можно ничего не бояться, пришло время принимать волевые решения.

Личная жизнь на неделю с 20 по 26 ноября (Карта Таро — Королева Кубков)

Карта Таро — Королева КубковКарта Таро — Королева Кубков. Фото: 5-tv.ru

Эмоциональная неделя нас ожидает. Проявляйте свои эмоции, если у вас внутри есть чувства к другому человеку, раскройте их ему. Но только без истерик — это очень важно, выходить за какие-то пики не стоит. Спокойно и трезво рассказывайте о своих чувствах.

Совет на неделю с 20 по 26 ноября (Карта Таро — Король Мечей)

Карта Таро — Король МечейКарта Таро — Король Мечей. Фото: 5-tv.ru

Эта карта означает разум и светлый ум. Это безэмоциональный человек, который не дает никакую реакцию. Постарайтесь научиться уравновешенности и спокойствию. Не нервничайте по пустякам.

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Удачное начало: китайский гороскоп на неделю с 20 по 26 ноября

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