Аттракцион невиданной щедрости: 5 знаков зодиака будут купаться в деньгах зимой 2023-2024

Зима — особое время для каждого человека. Первый месяц многие посвящают завершению старых дел и тратят довольно много денег на подарки родным и близким. Во второй части сезона обычно ситуация кардинально меняется. Люди переходят в более размеренный режим и ждут усиления финансовых потоков. Однако отдохнувшие амбициозные натуры сразу после праздников начинают усиленно идти к своим целям и считают, что результат не заставит себя ждать. Предсказать ситуацию в денежном поле наперед довольно сложно, но ситуация проясняется, если обратить свой взор к небу и проанализировать движение планет.

Как каждому знаку зодиака привлечь удачу зимой 2023-2024, эксклюзивно Пятому каналу рассказала астропсихолог Алевтина Горшунова.

Алевтина Горшунова

Астропсихолог

Общий астрологический прогноз по месяцам на зиму 2023-2024

Начало и конец сезона будут сопряжены с разными трудностями, касающимися денежного аспекта. Во всех вопросах, связанных с финансами, следует проявлять особую осторожность: не совершать необдуманных трат, не прибегать к займам и кредитам, а также отложить инвестиции.

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В первый месяц года, несмотря на нестабильность в подобных вопросах, появится огромное желание ни в чем себе не отказывать, затмить кого-то из своих друзей и знакомых, сделав крупное приобретение. Однако не стоит поддаваться душевному порыву. Эмоции скоро спадут, а вот шлейф трудностей так и продолжит тянуться в течение долгого времени.

«До 26 декабря на небе сложится противостояние двух главных финансовых планет Венеры и Плутона. Это значит, что наше „хочу“ будет многократно превышать наше „могу“. Нужно крайне внимательно относиться к кредитам. <…> Способны возникнуть большие проблемы с их выплатой в грядущем», — отметила эксперт.

Особое влияние на жизнь каждого окажет и другая планета — Юпитер. Это небесное тело в гороскопе обычно символизирует изобилие, счастье и мудрость. Однако напряженный аспект, который оно приобретет в декабре, как сказано в гороскопе, негативно отразится на жизни каждого знака зодиака.

«Юпитер станет подливать масло в огонь и давить на чувство неполноценности. Этот аспект затронет самое больное место в человеке», — предупредила эксперт.

Стоит понять, что это временное явление, и уберечься от сложностей можно, если жестко контролировать себя и грамотно вести бюджет. Ограничиваться придется практически до самого нового года, но перед праздниками выпадут несколько дней, когда высшие силы одарят представителей всех знаков зодиака невероятными подарками.

«С 26 по 29 декабря открывается аттракцион невиданной щедрости от планет. Смело планируйте на эти дни крупные покупки и вложения, покупайте лотерейные билетики», — посоветовала астропсихолог.

Однако после кратковременного удачного периода вновь стоит всерьез заняться планированием бюджета. До 22 января рекомендуется сократить расходы, погасить долги. Это позволит избежать серьезных потерь. Также следует осторожнее относиться к предложениям, которые поступают со стороны, поскольку в указанный период могут активизироваться мошенники.

С 23 января до середины февраля, как указано в гороскопе, ситуация стабилизируется, кризис минует. В указанный период появятся новые перспективные проекты, которые активизируют денежные потоки.

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«Крайне благоприятный период, поэтому до 14 февраля ставьте самые амбициозные цели на работе, планируйте долгожданные поездки или покупки», — порекомендовала специалист, сверяясь с гороскопом.

А вот в конце зимы вновь способны возникнуть неприятные ситуации в деньгах, как и в начале сезона. Чтобы благополучно преодолеть это время, следует проявлять внимательность и не идти на поводу у сиюминутных желаний.

Овен — финансовый гороскоп на зиму 2023-2024

Рожденным под властью огненной стихии нужно обратить особое внимание на опасные периоды в декабре. Импульсивные и эмоциональные натуры больше всего подвержены влияниям со стороны других людей и склонны к спонтанным покупкам. Однако до 5 декабря Овнам стоит исключить любые крупные покупки и вложения.

После указанной даты можно немного побаловать себя и своих близких. Однако до 20 января крупные операции с деньгами лучше не совершать, а заняться повышением знаний в сфере финансовой грамотности. В этот период будет хорошо изучить теорию инвестиций, но пока не проверять изученные законы на практике, чтобы компенсировать возможные потери.

Февраль станет самым удачным месяцем для огненного знака зодиака во всех смыслах. Появятся хорошие предложения по работе, которые крайне положительно отразятся на доходах. Важно — отбросить сомнения и начать реализовывать смелые идеи.

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Телец — финансовый гороскоп на зиму 2023-2024

У земного знака зодиака материальное положение окажется двояким. Есть большая вероятность как приумножить состояние, так и все потерять. Главное — в удачный период сделать грамотные вложения, тогда сезон пройдет весьма благополучно.

До 30 января в жизни Тельцов постоянно будут происходить события, требующие финансовых вливаний. Однако рекомендуется перед каждой покупкой анализировать, насколько нужна та или иная вещь. Гороскоп рекомендует зимой меньше денег тратить на всевозможные мелочи и побольше средств накопить, чтобы в следующий удачный период сделать большие инвестиции. Ждать придется недолго. В начале февраля — с 1 по 16 число — откроется потрясающий период для приумножения финансов. Средства лучше вложить в фундаментальные проекты или даже начать свой свой бизнес.

Остаток зимы Тельцам по знаку зодиака рекомендуется провести, пожиная плоды от сделанных вкладов. С финансами нужно обращаться аккуратно, поскольку возможны непредвиденные траты перед самым началом весны.

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Близнецы — финансовый гороскоп на зиму 2023-2024

Воздушному знаку зодиака до нового года надо успеть сделать правильные вложения. До 29 декабря откроется удачная возможность для инвестиций и вкладов. Возможны финансовые подарки судьбы и неожиданные прибавления в виде премий и увеличения заработной платы.

Однако в январе ситуация изменится. Осмотрительность, аккуратность с желаниями помогут Близнецам избежать значительных потерь, которые долго будут отражаться на их делах. Поездки и малоприбыльные проекты и важные мероприятия на работе лучше отложить до более позитивной поры.

В феврале рожденные под властью воздушной стихии с новыми силами начнут достигать амбициозных финансовых целей. В конце зимы добиться результата окажется гораздо легче, чем в иные периоды. Если положить начало какого важного проекта на окончание зимы, звезды помогут реализовать его в короткие сроки и получить должную прибыль.

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Рак — финансовый гороскоп на зиму 2023-2024

Водному знаку зодиака предстоит насыщенный событиями период. В декабре Раки полностью погрузятся в предновогоднюю суету. Они станут главными покупателями на рождественских ярмарках и распродажах. В начале зимы они смогут полностью удовлетворить свои мелкие «хотелки».

Но о крупных покупках стоит подумать только после 20 января. Все инвестиции, крупные транзакции, покупка и продажа недвижимости — все это принесет значительную выгоду. В первые же полтора месяца сезона лучше подумать о других ценных моментах: больше времени проводить с родственниками, а также заняться творчеством.

Все это позволит до поры до времени представителям знака зодиака отвлечься от неудач и перестать зацикливаться на неприятных моментах. В будущем ожидание благоприятно отразится на финансовой сфере и позволит выйти на новый уровень.

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Лев — финансовый гороскоп на зиму 2023-2024

Холодные ветра на время могут заморозить яркий потенциал огненного знака зодиака. После 5 декабря многие вещи могут складываться против них. Если в конце осени и первые дни зимы удача еще будет на стороне Львов, то после указанного числа и до 29-го все дела станут складываться довольно сложно. Покупки могут быстро разочаровать или вовсе окажутся ненужной тратой денег, а вложения способны быстро прогореть.

Однако под занавес 2023 года рожденным под данным созвездием вновь начнет крупно везти. До 22 января могут происходить невероятные и неожиданные поступления в виде щедрых подарков, крупных премиальных или выигрышей в лотерею. Главное — правильно воспользоваться моментом, иначе можно упустить свой шанс.

До конца зимы ситуация на небосводе будет негативно влиять на этот знак зодиака, поэтому в феврале от крупных покупок, вложений и переводов средств в указанную пору нужно отказаться.

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Дева — финансовый гороскоп на зиму 2023-2024

Новогодние подарки Девы по знаку зодиака начнут получать задолго до главного праздника страны. В декабре их ждет невероятная денежная удача. Появится множество перспективных и выгодных предложений, которые положительно отразятся на материальном благосостоянии. Если в это время кто-то предложит поддержать какой-то проект или на глаза попадется баннер с рекламой выгодного вклада, обязательно стоит рассмотреть эти предложения.

А вот дальше, в январе, подобных благоприятных предложений для инвестиций и бизнеса, поступать не будет. Придется прикладывать усилия, чтобы заработать больше денег.

Если есть желание получить прибавку к зарплате или приобрести крупный подарок, делать это рекомендуется в декабре или уже после 23 января. Более перспективным для увеличения доходов для Дев окажется февраль. Окно денежных возможностей вновь откроется. Успех в материальной сфере начнет приходить через проекты, приносящие радость и удовольствие, поэтому на это время лучше планировать самые приятные дела.

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Весы — финансовый гороскоп на зиму 2023-2024

Кардинальные перемены в финансовой сфере ждут тех, кто родился под данным созвездием. Их жизнь зимой разделится на до и после. И только от их действий зависит, улыбнется им удача или нет.

В течение первой половины сезона — вплоть до 21 января — не стоит брать кредиты и делать крупные займы, даже если посторонние вложения очень нужны. В этот период следует усердно трудиться, погасить имеющиеся задолженности и не начинать свое дело.

«Зеленый свет» замаячит перед Весами только с 22 января. Все вложения, сделанные в это время принесут значительные дивиденды. В это время нужно задуматься о долгосрочных проектах, которые будут в течение нескольких лет приносить выгоду и доставлять удовольствие. Но сиюминутных трат делать не следует. Необдуманные покупки в конце зимы могут «украсть» финансовое счастье.

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Скорпион — финансовый гороскоп на зиму 2023-2024

Тема финансов выйдет на первый для рожденных под созвездием Скорпиона уже в начале зимы. Важно — показывать себя с лучшей стороны, и тогда выгодные предложения в материальной сфере не заставят себя долго ждать. Однако 16, 17 и 20 декабря не следует куда-то вкладываться, рекомендуется держать деньги при себе. Другие же дни окажутся богаты на различные возможности для увеличения благосостояния, покупок и инвестиций.

После 20 января денежный поток немного ослабнет, но все же будет выше, чем у всех остальных. В это время способны открыть свое дело или вложиться в долгоиграющий проект, который мог бы приносить неплохой доход, потому что в конце зимы Скорпионам станет не до денег.

В феврале все материальные вопросы отойдут на задний план, поэтому активность и перспективные предложения по работе и денежным вливаниям снизится. Но вот внезапно и в больших количествах тратить деньги на себя не стоит, так как подобное поведение может серьезно ударить по бюджету.

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Стрелец — финансовый гороскоп на зиму 2023-2024

В плане финансов стабильное материальное предложение ожидает Стрельцов по гороскопу. В декабре они смогут увидеть выгодные предложения, чтобы увеличить свои доходы. Однако торопиться с ответом, а также делать крупные покупки, не стоит.

С 30 декабря по 15 января наступит самое благоприятное время для решения всех вопросов, связанных с денежной сферой. Возможно, появится шанс занять руководящую должность или поступит ответ по вакансии на должность, которую давно хотелось занять. Эта пора зарядит огненный знак зодиака на максимальный успех.

С 16 по 23 января повысится риск упустить удачу, поскольку напряженные аспекты космических объектов будут подталкивать людей к нечестному заработку. На «охоту» выйдут мошенники, которые станут вовлекать людей в мифические и рискованные проекты. Следует проявить осторожность и держать накопления при себе. Не стоит давать в долг и самим занимать средства в середине зимы.

Февраль выдастся более тихим и спокойным. Глобальных колебаний в финансовой сфере не предвидится. Стрельцы смогут наслаждаться теми ресурсами, которые получат ранее.

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Козерог — финансовый гороскоп на зиму 2023-2024

В первые дни календарной зимы стоит поставить имеющиеся проекты на «стоп». Операции с деньгами до 5 декабря не принесут особой прибыли, поэтому крупные покупки и переводы надо отложить на другую пору.

В остальное время денежный магнит Козерогов будет работать на все 100%. В течение декабря им выпадет немало возможностей вложить средства в прибыльный проект. Но из горы предложений стоит выбрать одно, но максимально выгодное. Тогда успех не заставит себя ждать. Перед праздниками вероятны весомые поступления в виде крупного подарка или новогодней премии.

Однако после боя курантов и до 23 января предложения поступать временно перестанут. На финансовом горизонте представителей земного знака зодиака все сложится стабильно. Однако после указанного периода и до 16 февраля важно проявлять невероятную активность и строго соблюдать сроки.

В этот момент снова представится шанс улучшить финансовое положение. Упустив удачный момент, рожденным под властью земного знака зодиака не стоит рвать жилы и идти к намеченной цели по головам. Следует переждать остаток зимы, так как авантюры и нечестный способ заработка способен навлечь проблемы в финансовой сфере.

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Водолей — финансовый гороскоп на зиму 2023-2024

В декабре представителям воздушного знака зодиака вскружат голову ледяные ветра. Водолеям захочется потратить как можно больше денег. Однако спешить с покупками не следует, так как может прибавиться необходимость вложить средства в важные проекты. Чтобы под занавес 2023-го не остаться с пустым кошельком, согласно гороскопу, нужно строго вести бюджет и неотступно следовать плану расходов.

Крупных вложений в указанный период делать не следует, так как все это не оправдает ожиданий. Важно — крупные приобретения отложить на январь, когда на небе выстроится благоприятная конфигурация планет для представителей знака зодиака. В то же время откроются новые возможности для карьерного роста.

Однако для долгожданного повышения по карьерной лестнице и увеличения заработка придется потрудиться. Вероятно, новая должность потребует от Водолеев новых знаний и навыков, но при желании и должном старании все удастся осуществить довольно быстро. Уже в феврале поставленная задача будет выполнена.

Хорошие возможности в конце зимы откроются и для тех, кто решит создать свой бизнес. В это время появятся надежные связи и партнеры, которые помогут реализовать задуманное.

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Рыбы — финансовый гороскоп на зиму 2023-2024

Декабрь будет крайне удачным для представителей водной стихии. Не стоит замыкаться в себе. В начале зимы не следует отказываться от любых предложений. Все авантюры, крупные покупки, вложения принесут небывалый доход. Это благоприятный месяц, чтобы попросить прибавку к зарплате или дорогой подарок.

Согласно гороскопу, нужно пользоваться удачей, потому что в январе, как сказано в гороскопе, портал к счастью закроется. Черная дыра желаний может утянуть финансы водного знака зодиака на удовлетворение бесконечных «хотелок». Однако лишние траты не принесут радости и не оправдают ожиданий. В середине зимы Рыбам лучше заняться грамотными инвестициями и вложениями.

Для крупных покупок особенно благоприятным окажется февраль. Именно в это время затраченные усилия для достижения цели начнут окупаться и принесут представителям водного знака зодиака немалый доход.

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