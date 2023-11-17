Правительство РФ сняло временный запрет на экспорт бензина

Правительство России приняло решение отменить временный запрет на экспорт бензина. Об этом сообщили на сайте Министерства энергетики РФ. Ограничения были введены 21 сентября. В ведомстве отметили, что за почти два месяца доходы превысили расходы на внутреннем рынке топлива.

«С начала запрета экспорта биржевые оптовые цены на автомобильный бензин существенно снизились. Запасы автомобильного бензина составляют около двух миллионов тонн», — рассказали в пресс-службе министерства.

Также российское ведомство подчеркнуло, что возврат запрета возможен, если появится такая необходимость. Сейчас продолжается мониторинг производственных и ценовых показателей. В нужный момент это поможет быстро принять правильные меры.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что на автозаправках в России могут запретить продажи только премиального топлива.