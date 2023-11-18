Позиция России полностью учтена: чем завершился саммит АТЭС

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 14 0

Вице-премьер Оверчук: позицию РФ полностью учли на саммите АТЭС

Позиция России полностью учтена: чем завершился саммит АТЭС

Фото: Reuters / Kevin Lamarque

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Особое внимание на встрече уделялось вопросам цифровой трансформации и искусственного интеллекта.

В Сан-Франциско завершился саммит АТЭС. Вице-премьер Алексей Оверчук, возглавляющий российскую делегацию, рассказал журналистам о том, как прошел последний день переговоров.

Оверчук отметил, что участники саммита АТЭС приняли текст итоговой декларации по итогам саммита, примечательно, что позиция России была полностью учтена. Более того: саммит прошел в спокойном режиме, без токсичных заявлений и выпадов. Собравшимся представителям стран-участниц удалось достичь консенсуса даже в непростых условиях.

Основными темами принятой декларации стали цифровая трансформация, проблема стремительного развития искусственного интеллекта, проблема климата, проблемы прав женщин. Это позволяет двигаться дальше, добавил Оверчук.

В целом, прошедший саммит можно считать удачным, заключил вице-премьер России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как делегацию России встретили на саммите АТЭС.

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