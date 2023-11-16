Никакой политизации: как делегацию России встретили на саммите АТЭС

Оверчук: к делегации России на саммите АТЭС относятся достойно
Фото: Reuters / POOL
Российскую сторону представляет Алексей Оверчук — вице-премьер РФ.
Российскую делегацию на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) встречают достойно. Об этом заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук, который представляет российскую сторону на мероприятии.
«Я хочу сказать, что к нашей делегации относятся достойно», — рассказал он.
Всем участникам российской делегации выдали американские визы, подчеркнул Оверчук.
В отличие от КНР, Россия не собирается вступить в двусторонние контакты с США. По словам дипломата, у него нет информации о желании американской стороны провести переговоры.
Вопросы, рассматриваемые на саммите, в основном касаются экономики и климата, что соответствует глобальной повестке. Однако прослеживались также попытки политизировать повестку, добавил Оверчук.
Торгово-экономический форум АТЭС проходит в Сан-Франциско, штат Калифорния, с 11 по 17 ноября. Российскую сторону на саммите представляет Алексей Оверчук — вице-премьер РФ. Соответствующий указ за подписью Владимира Путина появился на сайте правовой информации 13 ноября.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что США не хотят проводить встречу с РФ в рамках саммита АТЭС.
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