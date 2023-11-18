Тайком встречался с сыном в гараже и жил на даче: одиночество легендарного Штирлица

Второй брак не принес счастья Вячеславу Тихонову.

После развода с Нонной Мордюковой знаменитый Штирлиц ходил в холостяках три года. В 1966-м его пригласили на озвучку французской мелодрамы, где он познакомился с 22-летней Тамарой, которая в одном престижном институте преподавала иностранный язык.

38-летнему будущему народному артисту СССР сразу понравилась спокойная, умная, а главное — молчаливая девушка. Она была совсем не похожа на его первую жену.

Отношения завязались быстро. Вячеслав попросил Тамару перевести ему письма, которые приходили из Франции. Она согласилась. Но вскоре догадалась, что Тихонов умело нашел повод для их знакомства. Тамара расторгла помолвку с женихом из Парижа. И уже через год влюбленные сыграли свадьбу. А спустя два года родилась долгожданная дочь Анна.

Тихонов был счастлив, но недолго, ибо при всех своих достоинствах жена оказалась патологически ревнива. Мягкий по характеру актер очень скоро превратился в подкаблучника. Ему приходилось оправдываться перед супругой за любой эпизод в фильме с намеком на любовь.

Его коллеги недоумевали. Казалось, что он напрочь утратил свою волю. Даже внешне Вячеслав изменился, утратил свою яркость — стал сутулым и незаметным.

С сыном Владимиром от брака с Мордюковой Тихонов встречался украдкой в гараже, где их никто не мог видеть, ведь Тамара была не в восторге от их общения. Так зачем провоцировать скандал? В 1990-м Владимир скоропостижно умер, и актер, разумеется, пошел на похороны, что тогда привело к сильному недовольству жены.

Тихонов был закрытым человеком — он не хотел, чтобы коллеги знали о его семейных неурядицах. Но иголку в стоге сена не утаить. Леонид Броневой, вспоминая товарища, как-то сказал о его жене:

«Тамара очень пьющая. Тихонов страдал из-за этого и пытался скрыть — стыдно было. Но такой скелет в шкафу не утаишь. Тамара без конца звонила моей жене, хотя лично не была знакома, по два часа что-то говорила».

Супруга Броневого долго терпела, а потом пожаловалась Тихонову. Он лишь тихо извинился:

«Простите Тому. Она немного неуравновешенная».

С начала 2000-х годов они стали жить отдельно. Жена осталась в четырехкомнатной квартире в центре столицы, а Вячеслав перебрался на дачу в поселке Николина Гора.

Он жил там практически все время, никуда не выезжая, ведь последние годы он почти не снимался. Но не потому, что режиссеры забыли о нем, это был его личный выбор. Тихонов просто не принял новое время.

Идеалы, в которые он верил, разрушились в начале 1990-х. Он не хотел играть продажных депутатов, генералов. И снимался лишь изредка в достойных картинах.

Единственной большой радостью старика оставались лишь внуки — близнецы Вячеслав и Георгий. Он с удовольствием проводил с ними время.

В 2009 году Вячеслава Васильевича не стало. Он оставил завещание, в котором просил не отпевать его, а похоронить вместе с сыном Владимиром, рядом с бывшей женой Нонной Мордюковой, но семья Тихонова решила иначе.

Его отпели в главном кафедральном соборе столицы и с почестями похоронили на «последнем пристанище» всех знаменитых — на Новодевичьем кладбище.

Похоже, знаменитый Штирлиц так и не обрел личное счастье. Тогда понятен смысл слов, которые он повторял на закате жизни:

«Знаете, есть одиночество физическое, а есть духовное. И оно гораздо тяжелее».