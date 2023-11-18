Пятна на лбу: Ольга Орлова показала лицо без макияжа

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 10 0

Актриса Орлова удивила подписчиков внешним видом без макияжа

Пятна на лбу: Ольга Орлова показала лицо без макияжа

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Что случилось с популярной актрисой?

Певице Ольге Орловой 13 ноября исполнилось 46 лет. Впрочем, на свой возраст знаменитость отнюдь не выглядит. Поклонники часто восхищаются внешним видом звезды и удивляются, как ей получается сохранять молодость. Недавно Орлова вновь показалась интернет-аудитории без макияжа, тем самым продемонстрировав свою естественную красоту. Фотографию звезды опубликовал портал dni.ru.

В личном микроблоге экс-солистка группы «Блестящие» запечатлела себя в момент укладки у стилиста и в очередной раз удивила подписчиков внешним видом. Ее лицо выглядело свежим и отдохнувшим, но всех встревожил один небольшой изъян. Лоб актрисы был покрыт красными пятнами.

Орлова объяснила обеспокоившимся подписчикам, что нанесла на кожу головы ампулы для роста волос. Но часть средства стекла ей на лицо и привела к аллергической реакции. В таком виде, как рассказала знаменитость, ей пришлось идти по делам.

Ранее 5-tv.ru писал, почему Ольга Орлова активно пользуется фильтрами.

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