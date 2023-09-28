Не нравится себе? Почему Ольга Орлова активно пользуется фильтрами

Знаменитость уверяет, что принимает и любит себя такой, какая она есть.

Телеведущая Ольга Орлова объяснила подписчикам в личном блоге, почему она прибегает к использованию фильтров. Диалог звезды с пользователем в сети начался с вопроса о том, есть ли что-то, что не устраивает певицу в ее внешности.

При этом поклонник акцентировал внимание на том, что Орлова зачастую пользуется фильтрами. Знаменитость для начала призналась, что для нее внутренний мир важнее внешнего.

«Мне гораздо больше важна гармония внутри, достичь которую мне помогают несколько факторов. Внешний вид, определенно, тоже входит в них, но только в общем и целом», — отметила Орлова.

Ведущая также отметила, что пользуется только «легкими» фильтрами и в минимальном количестве. А на телевизионном экране вообще появляется без специальных эффектов, улучшающих внешность.

«Есть очень меняющие внешность, а есть легкие улучшайзеры. Тут не идет речь о том, что я себя не принимаю. Вы каждый день можете видеть меня по телеку, там нет никаких фильтров — смотрите на здоровье! Более того, в обычно жизни, когда нет съемок, я не крашусь и хожу с гигиенической помадой», — подчеркнула дива.

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