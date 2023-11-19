«Мировые стандарты»: в Москве наградили лучших российских мотогонщиков

Заслуженные награды получили спортсмены по итогам сезонов 2022 и 2023 годов.

В Москве состоялось торжественное мероприятие — лучшие мотогонщики по итогам сезонов 2022 и 2023 годов получили свои заслуженные награды. Среди них спортсмены в шоссейно-кольцевых, ледовых и гаревых мотогонках (спидвей), мотоболе, эндуро, мотокроссе, сноубайке, суперкроссе и трофи-рейде на квадроциклах.

Среди номинантов более 150 пилотов, которые завоевывали победы на международных соревнованиях в личных и командных зачетах. Среди мотогонщиков, которые получили награды, есть уже как состоявшиеся спортсмены, так и перспективные юноши.

«Награждение мы проводим за два года. Накопилось много, и, честно говоря, как мы проводим сегодня мероприятие, это практически мировые стандарты. То, что сегодня российский спорт оказался вне мирового — это неправда. Мы в этом и прошлом году провели мировые события. Следующий год будет еще лучше», — отметил первый вице-президент Федерации мотоциклетного спорта России Александр Яхнич.

Яхнич добавил, что на 2024 год запланировано несколько событий — чемпионаты в самых разных регионах страны.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что байкеры клуба «Ночные волки» провели мотопробег в честь закрытия сезона.