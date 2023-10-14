«Ночные волки» провели мотопробег в честь закрытия сезона

Скоро зима, а это значит, пора ставить колеса в гаражи. Но это, впрочем, не повод унывать!
Фото, видео: www.globallookpress.com / АГН Москва; 5-tv.ru
Байкеры клуба «Ночные волки» провели мотопробег в честь закрытия мотосезона-2023, мероприятие прошло в субботу, 14 октября.
Участниками пробега стали десятки мотоциклистов. Элементами праздника организаторы назвали рок-концерт, шоу спецэффектов и салют.
Как рассказал основатель клуба «Ночные волки» Александр Залдастанов, мотосезон решили закрыть с наступлением осени, когда уже приходит зима.
«Когда русский церковный праздник Покрова Богородицы накрывает всю русскую землю. Неслучайно сейчас наша первая остановка будет в Новодевичьем монастыре», — подчеркнул он.
Байкеры намерены доставить и передать обители икону Пресвятой Богородицы.
Традиции передачи православных святынь уже много лет, после этого дают официальный старт шоу, которое завершает мотосезон.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как лидер «Ночных волков» Александр «Хирург» Залдастанов ответил Киеву на попытку отменить День Победы.
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