«Хочу — даю, не хочу — не даю»: как Лада Дэнс относится к перепевкам своих хитов
Лада Дэнс разрешила Ольге Бузовой перепевать хит Baby Tonight
Фото, видео: www.globallookpress.com / Razhden Gamezardashvili; 5-tv.ru
Артистка все же оставляет за собой право решать, какой исполнитель достоин ее песен, а какой нет.
Певица Лада Дэнс ничут не раздражена тем фактом, что другие знаменитости перепевают ее хиты. Так, к примеру, телеведущая Ольга Бузова на своих концертах исполняет известную композицию Baby Tonight. Впрочем, звезде «Дома-2» официально разрешили использовать свой материал в программах. Сделали это сама Лада и ее товарищ по творческому цеху и композитор Леонид Величковский.
«Она (Бузова) перепевает, потому что есть разрешение. А кому-то мы не разрешаем перепевать. Потому что я и композитор вместе с Величковским, и права у меня 50/50, хочу — даю, не хочу — не даю», — сказала артистка в эксклюзивном интервью корреспонденту 5-tv.ru на Гранд-финале музыкального фестиваля «Большая сцена» в Кремле.
Что касается качества работы, новым обликом своей песни Baby Tonight в исполнении Бузовой автор хита вполне довольна. Голос звезды реалити она публично оценивать не стала, зато готовый творческий продукт не разочаровал.
«Там хорошо сделано очень, грамотные аранжировщики у нее там, это же как проект — это сложно судить», — отметила Лада Дэнс.
Отлично справляется с трендовыми «перепевками», по мнению селебрити, Люся Чеботина. Недавно исполнительница взяла на себя смелость спеть «Императрицу» — песню-визитную карточку Ирины Аллегровой. Дэнс подчеркнула, что голос и талант Чеботиной могут и больше, так что едва ли это была дерзость с ее стороны.
«Люся может замахнуться на все что угодно. Она талантлива, молода, красива, почему ей не замахнуться? На Шекспира тоже может она замахнуться!» — заключила артистка
Ранее, писал 5-tv.ru, Лада Дэнс оценила свои риски после появления на большой музыкальной сцене еще одной телеведущей — Леры Кудрявцевой.
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