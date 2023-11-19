Теперь нас трое: почему многие браки распадаются после рождения ребенка

Разводы и напряженные отношения в семьях с маленькими детьми — нередкое явление. Но в детях ли дело?

Развод в первые месяцы или годы после рождения ребенка — не редкость. Неужели одна только усталость от бессонных ночей может убить любовь и привязанность? Конечно, дети ни в чем не виновны, они, как говорится, не просились на свет, но возможно ли, что именно в них корень проблемы? В эксклюзивном интервью 5-tv.ru клинический психолог Мария Скрынникова назвала сразу несколько поводов для разлада в семье, и все они связаны все-таки с родителями.

Во-первых, отметила эксперт, новый образ жизни и соответствующие обязанности мамы и папы приводят к сильному эмоциональному напряжению, которое достигает пика в первые месяцы после рождения малыша. Женщина переживает гормональную перестройку, наблюдает за изменениями своего тела, не высыпается и боится не справиться с ролью матери. Мужчина переживает из-за ответственности, возложенной на него им самим и обществом — даст ли он семье все необходимое, обеспечит ли ее. И это только отдельные примеры, факторов стресса может быть много больше.

«Все это в совокупности и неумение справляться со своими эмоциями провоцируют скандалы, недопонимания, ссоры, конфликты и впоследствии развод. Также к разводу может привести ложное, навязанные социумом желание родить ребенка. Нам говорят: „Когда у вас будет малыш, а вы думаете уже о ребеночке?“ Подобные вопросы зарождают в молодых семьях вопросы и побуждают их ускорить процесс рождения ребенка», — подчеркивает Скрынникова.

Несмотря на «подходящий возраст», благополучные отношения, высокий уровень жизни и намеки на «тикающие часики» супруги или партнеры могут быть абсолютно не готовы к пополнению. Люди, которые на самом деле не очень-то и хотели детей, да еще и погрузившиеся в непростую родительскую рутину, на фоне эмоционального напряжения очень быстро выгорают. Тогда или один не выдерживает и уходит, или оба принимают решение разойтись.

«К разводом очень часто приводят чрезмерное желание одного супруга и абсолютная неготовность другого супруга становиться родителем. В этом случае следует прислушиваться друг к другу и приходить к компромиссу… Один родитель гипервовлечен в родительство, а другой, наоборот, отстраняется, закрываются в себе и как будто бы не участвует в воспитании», — говорит психолог.

Постепенное отдаление не сулит никаких «долго и счастливо». Со временем супруги становятся соседями, вынужденными терпеть друг друга якобы ради ребенка. Или просто разводятся, не дожидаясь предельного градуса взаимного раздражения. Желание спасти семью и восстановить доверие к партнеру дают шанс таким отношениям. В терапии родители могут найти путь к созданию новой реальности счастливого родительства. Но только если оба этого искренне хотят и не собираются сдаваться.

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