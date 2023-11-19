Губернатор Алтайского края презентовал достижения региона на выставке «Россия»

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 9 0

Виктор Томенко рассказал о реализации национальных проектов в сфере дорожного строительства, развития промышленности, сельского хозяйства и туризма.

Губернатор Алтайского края презентовал достижения региона на выставке «Россия»

Фото: © РИА Новости / Кирилл Зыков

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Алтайский край поделился своими достижениями с посетителями Международной выставки-форума «Россия», проходящей на ВДНХ в Москве. Презентацию региона провел губернатор Виктор Томенко.

Политический и общественный деятель рассказал, как в субъекте воплощаются в жизнь национальные проекты. Он говорил про развитие дорожной инфраструктуры, промышленного сектора, сельского хозяйства и туризма.

«Алтай — это место, где бескрайние поля, предгорья и алтайские горы, тысячи пресных, соленых и щелочных озер, уникальные ленточные боры создают неповторимый мир, который открывается каждому, кто побывал здесь», — прокомментировал Томенко.

Губернатор отметил, что флора Алтойского края крайне капризна и требует постоянного ухода. Сейчас проводятся серьезные работы, чтобы сохранить природные богатства для будущих поколений.

В 2020-м году по поручению президента РФ Владимира Путина в регионе был открыт национальный природный парк «Салаир». Реликтовые растения, которые находятся в нем, пережили не одну историческую эпоху.

Алтайский край простирается на многие километры в Западной Сибири. Он является одиним из ведущих регионов, обеспечивающих Россию продовольствием, а также ежегодно привлекает множество туристов своей красотой.

Субъект активно участвует во многих нацпроектах президента РФ. На их реализацию в крае было потрачено около 100 миллиардов рублей за последние шесть лет. Все это позволило улучшить качество жизни в регионе — создать инфраструктуру и новые рабочие места.

Ранее 5-tv.ru писал, что на выставке «Россия» состоялся День Иркутской области.

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