На выставке «Россия» состоялся День Иркутской области

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 18 0

С 2020 года в области было построено и отремонтировано более 700 объектов социальной и инженерной инфраструктуры.

На выставке «Россия» состоялся День Иркутской области

Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев

На Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ состоялся День Иркутской области. Так, губернатор региона Игорь Кобзев рассказал о достижениях области в промышленности, культуре, образовании, а также новых туристических и экологических проектах.

«Выдающиеся достижения региона, представленные на выставке-форуме „Россия“, обусловлены вниманием президента Российской Федерации Владимира Путина. Многие из тех проектов, что сегодня реализуются у нас в регионе, имеют общенациональное значение», — уточнил Кобзев.

Он отметил, что благодаря поддержке главы государства в регионе воплощаются в жизнь 12 национальных проектов. В результате с 2020 года в области было построено и отремонтировано более 700 объектов социальной и инженерной инфраструктуры — школы, детские сады, объекты спорта, здравоохранения и дорожного хозяйства.

«Я часто выезжаю в города и поселки Приангарья, общаюсь с жителями, без преувеличения могу сказать, что вижу искреннюю благодарность людей за это внимание», — заявил губернатор.

Для посетителей экспозиции региона в этот день были подготовлены показ национальных костюмов, гастрономический фестиваль, творческое соревнование Губернаторского симфонического оркестра Иркутской филармонии и Омского академического симфонического оркестра, а также другие мероприятия. Кроме того, среди гостей разыграли несколько путевок на Байкал.

В свою очередь представители региона подписали соглашения о сотрудничестве с инвесторами, общественными организациями и другими субъектами РФ.

Дни регионов на Международной выставке-форуме «Россия» продлятся с 9 ноября по 14 января. Каждый готовит свою образовательную, культурную и деловую программы. 

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