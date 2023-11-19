Победители конкурса лучших мотогонщиков назвали свои цели

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 24 0

Спортсмены рассказали о планах на будущее. Кто чем займется?

Победители конкурса лучших мотогонщиков назвали свои цели

Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев

Лучшие мотогонщики сезонов 2022 и 2023 годов, которые накануне получили награды на торжественной церемонии в Москве, рассказали 19 ноября «Известиям» о планах дальнейших побед.

«Сейчас ждет меня огромная работа по восстановлению, закачиванию мышц, возвращению в спорт. И я думаю, что дальнейшие планы — это тренировки, тренировки и еще раз тренировки», — поделился чемпион по мотокроссу Алексей Орлов.

«В следующем сезоне я планирую выполнить мастера спорта среди женщин. Ну и все, может быть, еще раз на международных поучаствовать, выиграть», — добавила его коллега, чемпион по мотокроссу Софья Погорелая.

Церемония награждения лучших мотогонщиков по итогам сезонов 2022 и 2023 годов прошла 18 ноября. Мотоциклетная федерация России в этот день наградила более 150 лучших спортсменов, в числе которых атлеты шоссейно-кольцевых, ледовых и гаревых мотогонок, мотобола, эндуро, мотокросса, сноубайка, суперкросса, а также трофи-рейдов на квадроциклах.

Президент Федерации мотоциклетного спорта России Александр Джеус отметил, что это итог пятилетней работы большой команды Мотоциклетной федерации, команды спонсоров, спортсменов, родителей, болельщиков. Он отметил: несмотря на то что Международная мотоциклетная федерация (FIM) объявила России бойкот, отстранила от европейского спорта, РФ удалось консолидироваться со странами СНГ, ШОС, БРИКС и создать крупные серьезные соревнования.

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