Никакой «Иронии судьбы»: какие фильмы посмотреть в Новый год одному

Настал Новый год — самая невероятная пора. Запасайтесь теплом, допивайте горячее какао и включайте гирлянды. Для создания праздничного настроения мы собрали для вас целых 7 новогодних фильмов. Выбирайте тот, что вам по душе и приступайте к просмотру!

Гринч — похититель Рождества (2000 год)

Фото: Кадр из к/ф «Гринч — похититель Рождества», реж. Рон Ховард, 2000 г.

Смешная стория о зеленом волосатом монстре, который пытается похитить Рождество у целого города. Классный новогодний фильм с Джимом Керри в главной роли.

А если кто-то из ваших друзей и близких в восторге от Гринча — порадуйте его тематическим подарком!

Одинокий Санта желает познакомиться с миссис Клаус (2004 год)

Фото: Кадр из к/ф «Одинокий Санта желает познакомиться с миссис Клаус», реж. Харви Фрост, 2004 г.

Бет Эндрюс — мать-одиночка, потерявшая веру в любовь и чудеса. А ее сын просит в подарок на Рождество нового папу. В это время в Калифорнию приезжает Ник. Его отец — Санта-Клаус, но он выходит на пенсию, и Ник должен его заменить, а для этого ему необходимо жениться.

Это — легкая новогодняя романтическая комедия, в которой вас ждут ироничные шутки, запутанная love story и счастливый конец.

Духи рождества (1999 год)

Фото: Кадр из к/ф «Духи Рождества», реж. Дэвид Хью Джонс, 1999 г.

Экранизация знаменитой повести Чарльза Диккенса «Рождественская песнь». Сварливый и скупой Эбенезер Скрудж переживет визит духов рождества и изменит свои взгляды на жизнь. Какая же зима без сказок? Фильм обязательно рекомендован к просмотру — вы не пожалеете!

Чудо на 34-й улице (1947 год)

Фото: Кадр из к/ф «Чудо на 34-й улице», реж. Джордж Ситон, 1947 г.

Отличный фильм для тех, кто не верит в чудеса, но хотел бы все же испытать это потрясающее чувство. Шестилетняя девочка Сюзан уверена, что Санта-Клауса не существует. Но одна встреча заставляет ее изменить свое мнение. Замечательная рождественская история не только для больших компаний и семей, но и для просмотра в одиночестве.

Семья напрокат (1997 год)

Фото: Кадр из к/ф «Семья напрокат», реж. Тед Котчефф, 1997 г.

Кэтлин и ее семилетняя дочь Зои мечтают о собственном доме. И в канун Рождества они случайно знакомятся с Сэмом, богатым и симпатичным парнем, у которого «горит» сделка с мексиканским бизнесменом Ксавьером Дель Кампо, потому, что тот не любит холостяков. А Сэм, как назло, — холостяк.

И он предлагает Кэтлин и Зои изобразить за хорошую плату его семью. Все бы прошло «как по маслу», но Зои решила, что Ксавьер — ее ангел-хранитель, который вернет ей отца. Ангел ли Ксавьер на самом деле или нет, но Сэм и Кэтлин полюбили друг друга…

Крампус (2015 год)

Фото: Кадр из к/ф «Крампус», реж. Майкл Догерти, 2015 г.

Все люди знают, что случается на Новый год с хорошими детишками — к ним приходит святой Николай, поздравляет их с праздником и дарит подарки. Но мало кто знает, что происходит с плохими, а ведь легенды подробно рассказывают об этом.

У доброго новогоднего персонажа, оказывается, есть товарищ по имени Крампус, который берет на себя всю грязную работу. Он не просто оставляет их без подарков, но и применяет к ним серьезное наказание. Это лохматое существо забирает с собой непослушных детей в свою пещеру, пытает их и, наконец, съедает. Конечно, это всего лишь старые добрые легенды. Или нет? Смотрите сами.

Полярный экспресс (2004 год)

Фото: Кадр из к/ф «Полярный экспресс», реж. Роберт Земекис, 2004 г.

Невероятная новогодняя сказка, которая подойдет для семейного просмотра. История о мальчике, который не верил в чудеса и Санта-Клауса. В канун праздника возле его дома останавливается сказочный поезд, держащий путь в удивительную страну Санты. Во время поездки юный герой найдет новых друзей и получит полезный урок.