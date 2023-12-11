Никакой «Иронии судьбы»: какие фильмы посмотреть в Новый год одному

Случается так, что в праздник рядом не окажется друзей, ну или настроение для компании «не то». Эти картины точно помогут вам воспрять духом!
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Настал Новый год — самая невероятная пора. Запасайтесь теплом, допивайте горячее какао и включайте гирлянды. Для создания праздничного настроения мы собрали для вас целых 7 новогодних фильмов. Выбирайте тот, что вам по душе и приступайте к просмотру!
Гринч — похититель Рождества (2000 год)
Смешная стория о зеленом волосатом монстре, который пытается похитить Рождество у целого города. Классный новогодний фильм с Джимом Керри в главной роли.
А если кто-то из ваших друзей и близких в восторге от Гринча — порадуйте его тематическим подарком!
Одинокий Санта желает познакомиться с миссис Клаус (2004 год)
Бет Эндрюс — мать-одиночка, потерявшая веру в любовь и чудеса. А ее сын просит в подарок на Рождество нового папу. В это время в Калифорнию приезжает Ник. Его отец — Санта-Клаус, но он выходит на пенсию, и Ник должен его заменить, а для этого ему необходимо жениться.
Это — легкая новогодняя романтическая комедия, в которой вас ждут ироничные шутки, запутанная love story и счастливый конец.
Духи рождества (1999 год)
Экранизация знаменитой повести Чарльза Диккенса «Рождественская песнь». Сварливый и скупой Эбенезер Скрудж переживет визит духов рождества и изменит свои взгляды на жизнь. Какая же зима без сказок? Фильм обязательно рекомендован к просмотру — вы не пожалеете!
Чудо на 34-й улице (1947 год)
Отличный фильм для тех, кто не верит в чудеса, но хотел бы все же испытать это потрясающее чувство. Шестилетняя девочка Сюзан уверена, что Санта-Клауса не существует. Но одна встреча заставляет ее изменить свое мнение. Замечательная рождественская история не только для больших компаний и семей, но и для просмотра в одиночестве.
Семья напрокат (1997 год)
Кэтлин и ее семилетняя дочь Зои мечтают о собственном доме. И в канун Рождества они случайно знакомятся с Сэмом, богатым и симпатичным парнем, у которого «горит» сделка с мексиканским бизнесменом Ксавьером Дель Кампо, потому, что тот не любит холостяков. А Сэм, как назло, — холостяк.
И он предлагает Кэтлин и Зои изобразить за хорошую плату его семью. Все бы прошло «как по маслу», но Зои решила, что Ксавьер — ее ангел-хранитель, который вернет ей отца. Ангел ли Ксавьер на самом деле или нет, но Сэм и Кэтлин полюбили друг друга…
Крампус (2015 год)
Все люди знают, что случается на Новый год с хорошими детишками — к ним приходит святой Николай, поздравляет их с праздником и дарит подарки. Но мало кто знает, что происходит с плохими, а ведь легенды подробно рассказывают об этом.
У доброго новогоднего персонажа, оказывается, есть товарищ по имени Крампус, который берет на себя всю грязную работу. Он не просто оставляет их без подарков, но и применяет к ним серьезное наказание. Это лохматое существо забирает с собой непослушных детей в свою пещеру, пытает их и, наконец, съедает. Конечно, это всего лишь старые добрые легенды. Или нет? Смотрите сами.
Полярный экспресс (2004 год)
Невероятная новогодняя сказка, которая подойдет для семейного просмотра. История о мальчике, который не верил в чудеса и Санта-Клауса. В канун праздника возле его дома останавливается сказочный поезд, держащий путь в удивительную страну Санты. Во время поездки юный герой найдет новых друзей и получит полезный урок.
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