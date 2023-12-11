Трое или четверо? Что известно о детях Константина Хабенского

Актер театра и кино Константин Хабенский не только руководит фондом благотворительной помощи детям, но и сам является многодетным отцом. Артист не стремится к демонстрации семейной жизни широкой публике, потому о его наследниках не так много информации в сети. 5-tv.ru собрал все, что известно о детях актера.

Старший сын

История первого брака артиста с радиоведущей Анастасией Смирновой, к сожалению, закончилась крайне трагично. Поженившись в 2000 году, супруги долгое время пытались стать родителями. Наконец, когда Анастасии удалось забеременеть, врачи поставили ей страшный диагноз — опухоль головного мозга.

Жена Хабенского отказалась от агрессивного лечения на время беременности, поскольку не хотела навредить малышу. Ребенок появился на свет здоровым в 2007 году, но время для Анастасии было упущено. После полугодового лечения в США журналистка скончалась, когда маленькому Ване был всего год.

Убитый горем актер долгое время приходил в себя после смерти любимой супруги, погрузившись в работу. Родители Анастасии взяли на себя заботу об Иване, забрав ребенка в Барселону. При этом Константин никогда не забывал о сыне, принимая активное участие в его воспитании и развитии. Артист приезжал к Ване при любой возможности, стараясь как можно больше времени проводить с ним.

Хабенский старался сделать все, чтобы мальчик получил хорошее образование. Иван знает пять языков — испанский, каталонский, английский, французский и русский. Подросток также всегда активно посещал различные спортивные секции и много путешествовал с бабушкой.

Начало пандемии и невозможность видеться из-за закрытия границ создали переломный момент в отношениях Ивана с отцом. Хабенский сильно тосковал по сыну, а мальчик в свою очередь хоть и понимал ситуацию, но все равно немного обижался на застрявшего в другой стране родителя.

Так было решено перевезти Ваню с бабушкой в Россию. Сейчас они живут в Москве в специальной купленной для них квартире — Хабенский позаботился о том, чтобы у его сына были хорошие условия проживания. Теперь мальчик учится в одной из столичных гимназий, продолжая много времени уделять изучению языков и развитию собственной эрудиции.

Две дочки

Спустя пять лет после смерти своей первой супруги артист смог найти в себе силы, чтобы начать новые отношения и жениться во второй раз. В 2013 году супругой Хабенского стала актриса Ольга Литвинова. В 2016-м у них родилась дочь Александра, а еще через три — Вера.

О девочках известно еще меньше, чем об их старшем брате. До определенного времени журналисты даже не могли узнать, как зовут младшую дочку артистов. Увидеть, как выглядят малышки и как они растут, изредка можно в соцсетях супруги Хабенского. Актер же придерживается принципа как можно меньше показывать свою личную жизнь публике.

В случае с младшими дочками и второй супругой пандемия стала в каком-то смысле радостью — актер признался, что долгое время не уделял семье должного внимания, чаще видя девочек по видеосвязи, чем общаясь вживую.

Еще один?

В октябре 2021 года в сети появилась информация о том, что Константин Хабенский и его жена Ольга Литвинова якобы готовятся стать родителями в третий раз. Как писала тогда «Экспресс-газета», несмотря на то, что супруге артиста исполнилось 40 лет, она была настроена родить сама. Слухов вокруг звездной семьи немало. Однако не все из них находят подтверждение.