Израиль снова ударил по индонезийской больнице в секторе Газа

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На территории медицинского комплекса вспыхнул пожар, а внутри началась паника.

Фото, видео: REUTERS / Anas al-Shareef; 5-tv.ru

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Израиль нанес новые удары по индонезийской больнице в секторе Газа. На территории медицинского комплекса вспыхнул пожар, а внутри началась паника.

По меньшей мере 15 человек погибли, десятки ранены. А всего, по заявлениям палестинского Минздрава, в больнице оставались более 650 пациентов.

Ранее израильская армия представила доказательства того, что ХАМАС все-таки использовал больницы в качестве прикрытия. Во время наземной операции под Аль-Шифой крупнейшим медицинским комплексом в секторе Газа обнаружили вход в 50-метровый подземный туннель.

Также опубликованы записи с камер наблюдения. На кадрах, как утверждается, заложники, которых боевики доставили именно в эту больницу после атаки 7 октября, а также транспорт, который использовался для перевозки пленных.

Примечательно, что свои доказательства израильская сторона обнародовала только после того, как в западной прессе поставили под сомнение оправданность ударов по больнице Аль-Шифа. Более месяца Израиль не мог подтвердить, что там укрывались боевики.

Ранее 5-tv.ru писал, заключат ли Израиль и ХАМАС сделку по освобождению заложников.

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