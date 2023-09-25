В Минэкономразвития дали прогноз по зарплатам в России

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Решетников спрогнозировал рост зарплат в России

В Минэкономразвития дали прогноз по зарплатам в России

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Коньков; 5-tv.ru

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Как дефицит сотрудников на рынке труда повлияет на уровень заработной платы?

В России ожидается рост зарплат — это связано с дефицитом сотрудников на рынке труда. По словам главы Минэкономразвития Максима Решетникова, чтобы привлечь кадры, компании готовы повышать зарплаты опережающими темпами.

При этом в России сохраняется низкий уровень безработицы — всего 3% с небольшим. На таком уровне, как ожидается, она останется до 2026 года.

Что касается инфляции, в текущем году она составит 7,5% — на 2% больше, чем предполагалось ранее. Однако к концу следующего года инфляция снова замедлится и выйдет на уровень 4,5%. Решетников также пояснил, все социальные выплаты будут проиндексированы на размер инфляции.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что минимальный размер оплаты труда в России с 2024 года увеличится на 18,5%, что существенно больше инфляции. Вместе с этим вырастут заработные платы более чем 4,5 миллиона граждан.

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