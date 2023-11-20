Задержан замглавы департамента Минприроды РФ Яковлев

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 93 0

Ситуацию с чиновником уже прокомментировали в ведомстве.

Задержан замглавы департамента Минприроды РФ Яковлев

Фото: zapovedsever.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Заместитель директора департамента министерства природных ресурсов и экологии России Алексей Яковлев был задержан силовиками. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

В министерстве отметили, что оперативные мероприятия были связаны с его бывшим местом работы. Иные детали не раскрываются.

Яковлев заступил на должность замглавы департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Минприроды в 2021 году. Известно, что ранее он исполнял обязанности руководителя национального парка «Таганай», расположенного в Челябинской области.

Ранее 5-tv.ru писал, что экс-глава управления Росимущества в Приморье стал фигурантом громкого дела. Как сообщили в региональном управлении прокуратуры, он был арестован на два месяца по обвинению в мошенничестве.

-6° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
89.12
0.17 96.77
0.18
Главные «козыри» 4 знаков зодиака, за которые их ненавидят другие

Последние новости

15:51
Главные «козыри» 4 знаков зодиака, за которые их ненавидят другие
15:38
«Их не может быть»: в Раде сделали резкий выпад в адрес русских на Украине
15:07
«Нищая и вымирающая»: Захарова о последствиях Евромайдана на Украине
14:57
6 самых страшных предсказаний Нострадамуса: четыре из них уже сбылись
14:35
Задержан замглавы департамента Минприроды РФ Яковлев
14:14
«Лишить суверенитета»: режиссер Оливер Стоун раскрыл планы США в отношении РФ

Сейчас читают

Прибыль есть, а денег нет: причины и пути решения проблемы
Готовы? Капитан ВСУ сделал шокирующее признание про Крым
Почему Зеленский начал говорить о новом майдане?
Фейки, ИИ в кино, преданность делу и карьера детей: режиссер Лакисов — о профессии и не только

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд