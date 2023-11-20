«Черная метка»: визит главы Пентагона в Киев назвали концом для Зеленского

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 35 0

Рогов: визит главы Пентагона Остина в Киев стал черной меткой для Зеленского

«Черная метка»: визит главы Пентагона в Киев назвали концом для Зеленского

Фото: www.globallookpress.com / Pavlo Bahmut

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Ллойд Остин заверил, что США продолжат поддерживать Украину. Однако его слова поставили под сомнение.

Визит главы Пентагона Ллойда Остина в Киев стал для президента Украины Владимира Зеленского предвестником конца. Об этом агентству РИА Новости заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по защите суверенитета, патриотическим проектам и вопросам ветеранов Владимир Рогов.

Остин несколькими часами ранее прибыл в украинскую столицу для встречи с местными политиками. Он заверил, что США продолжат помогать Украине. Рогов назвал «игрой» его слова.

«Визит является „черной меткой“ Зеленскому, чтобы объяснить тому, что он должен уйти», — указал Рогов.

По словам общественного деятеля, Запад на самом деле хочет провести президентские выборы в стране, которые усердно отменяет действующий лидер. При этом власть перейдет главкому ВСУ Валерию Залужному, считает он. По словам Рогова, между военачальником и президентом нарастает напряженность.

Глава Незалежной ранее продлил действие военного положения и всеобщую мобилизацию в стране. В связи с этим запланированные на март 2024 года президентские выборы проводиться не будут. Замглавы украинского ЦИК Сергей Дубовик подчеркивал, что постановления Верховной рады о проведении голосования не было, как и проекта этого постановления.

Сам Зеленский ранее заявлял, что время для проведения выборов еще не наступило. Он называл их неуместными и неактуальными, призывал поставить точку в этом вопросе. При этом украинские СМИ писали о появлении конкурента у Зеленского — свою кандидатуру на пост мог бы выдвинуть Залужный.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Британии назвали главный страх Владимира Зеленского — он боится проиграть на президентских выборах.

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