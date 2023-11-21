Рудова рассказала, как встречалась сразу с двумя парнями: «Было прикольно»

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте Эксклюзив 172 0

Актриса Наталья Рудова в студенчестве встречалась с двумя парнями сразу

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Майшев; 5-tv.ru

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По словам знаменитости, один из ее мужчин так и не узнал о наличии второго.

Актриса Наталья Рудова призналась, что в студенческие времена морочила головы влюбленным в нее юношам. И даже крутила роман с двумя парнями одновременно. Не хотела обманывать, но приходилось, оба были слишком хороши. Более того, правда так и не вскрылась до конца — один из бойфрендов так и не узнал, что его избранница вела двойную жизнь. Что же касается самой Рудовой, прошлый опыт она находит забавным и простительным с учетом возраста.

«Встречалась с двумя парнями, да. Это было, когда я училась в театральном, ну, было прикольно. Реально два парня нравились просто. Один про одного знал, другой про другого не знал. Нет, было все очень невинно, но было классно… Никто не узнал. Я еще партизанка такая серьезная», — со смехом вспоминала актриса в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на премьере сериала «Кеша должен умереть».

Наталье Рудовой 40 лет, она не замужем, в свет выходит тоже в гордом одиночестве. Известно, что в 2007 году на съемках сериала «Татьянин день» у нее начались романтические отношения с актером Кириллом Сафоновым, которые, впрочем, долго не продлились. Уже в 2008-м роковая блондинка встречалась с белорусским певцом Дмитрием Колдуном.

Рудовой приписывали связь с солистом группы «Иванушки International» Кириллом Туриченко и наследником главы компании «РЕСО-Гарантия» Сергеем Саркисовым-младшим, который 16 лет моложе актрисы. Как говорит сама звезда, у нее много друзей-мужчин, возможно, именно поэтому каждое фото с приятелем в соцсетях провоцирует рождение нового слуха.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Наталья Рудова принципиально отказывается от театральных ролей.

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