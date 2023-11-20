В России выбрали главную новогоднюю ель по снимкам из космоса

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 33 0

Главной новогодней елью России станет 25-метровое дерево из Фряново

В России выбрали главную новогоднюю ель по снимкам из космоса

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

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Символ Нового года традиционно установят на Соборной площади в Москве.

Главная новогодняя ель России найдена — ей станет 25-метровое дерево, возраст которого 84 года. Идеальную хвойную удалось найти в подмосковном Фряново, пишут «Известия» со ссылкой на Рослесинфорг.

Чтобы измерить размер главной елки пришлось расшифровать снимки из космоса. Установить удалось даже диаметр ствола — он составляет 60 сантиметров.

Ель будет установлена на столичной Соборной площади традиционно в 20-х числах декабря и станет символом Нового 2024 года.

В Рослесинфорге рассказали, что выбор главной ели страны — очень сложная задача. Ее ищут по всем лесничествам Подмосковья. Претендентками становятся до 70 деревьев, однако останавливается выбор на одной идеальной.

Главные требования к ели — гладкий и прямой ствол и конусовидная крона, которая, в свою очередь, не должна быть слишком густой. Гирлянда и игрушки не должны теряться на фоне хвои. А также важно, чтобы к дереву без вреда для окружающей среды могла подъехать тяжелая техника.

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