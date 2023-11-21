Сотрудники МЧС замерили радиационный фон в Карском море

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Для этого с борта научного судна «Академик Мстислав Келдыш» на дно спустили два подводных аппарата.

Фото, видео: © РИА Новости / Ю. Володин; 5-tv.ru

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В Карском море вблизи Новой Земли проверили радиационный фон. Для этого с борта научного судна «Академик Мстислав Келдыш» на дно спустили два подводных аппарата.

С их помощью исследовали потенциально опасные объекты. В разное время в акватории были затоплены детали атомохода «Ленин» — в том числе реактор, атомная подлодка К-27, а также многочисленные предметы, оставшиеся после испытаний ядерного оружия.

Работы проводили на глубине около 30 метров — утечек радиации не обнаружили. Небольшое превышение наблюдается только в непосредственной близости от объектов.

 

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