Куда ведут эти ступени? Зловещее сооружение откопали в Перу
Древнее сооружение предков откопали археологи в Перу
Фото, видео: www.globallookpress.com / Werner Forman; 5-tv.ru
Известно, что это место считалось священным, и здесь делали захоронения.
Заглянуть в глубины тысячелетней истории удалось археологам в Перу. В ходе раскопок прямо в сердце перуанской столицы обнаружили пять мумий, которым больше тысячи лет.
Причем четыре из них — детские. Кроме загадочных мумий, откопали еще более древнюю лестницу: как полагают, ее построили более пяти тысяч лет назад.
Куда вели таинственные ступени, еще предстоит выяснить. Известно, что это место считалось священным, и здесь делали захоронения.
А находки принадлежат древней культуре, представители которой возводили храмы и совершали там человеческие жертвоприношения. Мумии планируют полностью извлечь и вывезти к концу этого года, чтобы провести исследования. А пока решают, как защитить ценнейшие находки от проливных дождей, которые могут им навредить.
Ранее 5-tv.ru писал, что ученые пытаются найти «зал знаний» в Египте.
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