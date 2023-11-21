Куда ведут эти ступени? Зловещее сооружение откопали в Перу

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Древнее сооружение предков откопали археологи в Перу

Фото, видео: www.globallookpress.com / Werner Forman; 5-tv.ru

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Известно, что это место считалось священным, и здесь делали захоронения.

Заглянуть в глубины тысячелетней истории удалось археологам в Перу. В ходе раскопок прямо в сердце перуанской столицы обнаружили пять мумий, которым больше тысячи лет.

Причем четыре из них — детские. Кроме загадочных мумий, откопали еще более древнюю лестницу: как полагают, ее построили более пяти тысяч лет назад.

Куда вели таинственные ступени, еще предстоит выяснить. Известно, что это место считалось священным, и здесь делали захоронения.

А находки принадлежат древней культуре, представители которой возводили храмы и совершали там человеческие жертвоприношения. Мумии планируют полностью извлечь и вывезти к концу этого года, чтобы провести исследования. А пока решают, как защитить ценнейшие находки от проливных дождей, которые могут им навредить.

Ранее 5-tv.ru писал, что ученые пытаются найти «зал знаний» в Египте.

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