«Не тайна»: в Кремле оценили ситуацию с приближающимся майданом на Украине

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Евгения Романова
Евгения Романова 77 0

Песков: майдан на Украине в 2014-м был силовым переворотом, спонсируемым Западом

Фото, видео: © РИА Новости / Андрей Стенин; 5-tv.ru

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Влияет ли подготовка госпереворота в Незалежной на ход российской спецоперации?

Майдан на Украине в 2014 году был силовым переворотом, который спонсировался из-за рубежа. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

«Мы называем это „майдан“, на самом деле — это был переворот, это был силовой переворот, который спонсировался из-за рубежа. Надо вещи называть своими именами», — сказал он.

Песков подчеркнул, что представители зарубежных стран ранее признавали осуществление спонсирование Киева прямо или косвенно, поэтому это уже «ни для кого не тайна».

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«Предрасположенность у киевского режима есть, но для нас важно достигнуть своих целей, для этого продолжается спецоперация», — добавил представитель Кремля.

Напомним, 21 ноября 2013 года на майдане в Киеве начались протесты, которые в результате привели к государственному перевороту. Поводом стала приостановка подписания украинской властью соглашения с Евросоюзом об ассоциации.

На днях президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране может прозойти новый госпереворот. Операцию, которая носит название «Майдан-3», готовит якобы Россия. Сегодня Зеленский раскрыл детали будущего госпереворота.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Сети раскритиковали слова Бербок про Евромайдан.

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