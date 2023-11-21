«Странная» демократия: кто и зачем держит в страхе население Чехии

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 34 0

Около 90% чехов предпочитают не высказываться открыто по многим вопросам

«Странная» демократия: кто и зачем держит в страхе население Чехии

Фото: www.globallookpress.com / Alexander Novikov

Люди боятся выражать свое мнение — причем, по любому вопросу.

Согласно результатам опроса агентства Median, около 90% жителей Чехии предпочитают не высказывать свое мнение по поводу многих вопросов отрыто. Об этом пишет издание EADaily.

По мнению чехов, общество стало раздробленным, в нем стали сильно преобладать недоверие и подозрительность. Стоит также отметить, что уже сейчас 25% населения Чехии живут в ощущении несвободы, а более половины боятся потерять ее в дальнейшем.

«Кроме того, 59% людей выразило мнение, что цензура и ограничения свободы слова вернулись в нашу жизнь, а половина населения иногда боится открыто выражать свое мнение», — отмечается в исследовании.

В самой Чехии при этом Россию и Белоруссию обвиняют в несоблюдении «сохранности прав и свобод человека и гражданина». В то же время чешские власти преследуют инакомыслие граждан касаемо отношения к РФ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что чешского дипломата в России вызвали в МИД РФ.

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