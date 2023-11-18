Чешского дипломата в России вызвали в МИД РФ 

Временного поверенного в делах Чехии в России Йиржи Чистецки вызвали на ковер в МИД РФ. Об этом сообщили на официально сайте ведомства.

Дипломату выдвинули решительный протест, а все из-за постановлений чешского правительства о внесении ФГУП «Госзагрансобственность» в национальный секционный список страны. Также предприятию заморозили активы и запретили управлять и пользоваться федеральной недвижимостью в Чехии.

В МИД РФ жестко указали на недопустимость такого правового произвола.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве допустили полный разрыв отношений с Вашингтоном. Отношения между Россией и Соединенными Штатами настолько истончились, что рискуют быть разорванными в любой момент. В МИД подчеркнули, что США безответственно раскручивают маховик эскалации, включая задачу нанести РФ стратегическое поражение.