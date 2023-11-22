Четыре брака, рождение детей и жизнь на чужбине: куда пропала Амалия Мордвинова

Актриса долгое годы была любимицей зрителей, но с 2011 года Мордвинова она не появлялась на экранах, да и выходить в свет перестала. Что с ней случилось и как живет она сейчас?

Роль сексуальной посудомойка и графини Призоровой из комедии «Сны», рыжеволосой мстительницы из криминального детектива «Охота на Золушку» подарили уроженке Южно-Сахалинска Амалии Мордвиновой бешеную популярность. Начав блистать на сцене в 1990-х, в 2011-м она внезапно пропала из поля зрения. Как сейчас живет знаменитость и почему решила оставить карьеру актрисы?

Смена фамилии и имени

До прихода славы актрису звали Людмила Парыгина. Она родилась в семье учительницы. Детские годы для нее были яркими, ведь папа ушел из семьи, а мама вскоре вновь вышла замуж. Как только Парыгина повзрослела, мама с отчимом переехали в Вологду. Там и прошла юность будущей актрисы, которая в 14 лет решила сменить имя. Став Амалией, девушка решила взять и девичью фамилию мамы. Покорять московские театральные вузы она отправилась уже как Амалия Мордвинова.

Слухи о романе с Марком Захаровым

Благодаря эффектной внешности и артистизму, Мордвинова поступила в Щукинское училище, а закончив его, быстро устроилась в театр «Ленком». Буквально с первого спектакля актриса стала любимицей режиссера Марка Захарова. Тут же поползли слухи о ее любовной связи с метром. Переживать сплетни молодой актрисе было тяжело.

«Мне тяжеловато жилось на фоне слухов о романе с Захаровым. Не было у меня романов в „Ленкоме“. Точка. У режиссера влюбленность выражается, чтобы актриса хорошо сыграла в его спектакле», — говорила Мордвинова.

Но, не сумев доказать правду, актриса перешла в театр имени Владимира Маяковского.

Четыре неудавшихся брака

Мордвинова была замужем четырежды. Первый брак оказался недолгим — всего месяц. Известно, что актриса взяла фамилию мужа и стала Потаповой. Некоторые судачили, что этот союз был вовсе не по любви, а по расчету. Ведь на тот момент Мордвинова только приехала в столицу, и ей хотелось закрепиться в городе.

Во второй раз Мордвинова в ЗАГС отправилась уже студенткой театрального училища. Ее избранником стал режиссер Игорь Зорин. Супружеские обязательства тогда казались звезде кино настоящим испытанием.

«Я была любовницей режиссера Михаила Цитриняка. Вышла же замуж за Зорина, за его интеллект. Это качество меня в мужчинах возбуждало всегда больше всего. Цитриняк и Зорин были интеллектуалами. Поэтому мы с ними много говорили и целовались», — признавалась актриса.

Брак с Зориным рухнул через шесть лет. Несмотря на любвеобильность, Мордвинова тяжело переживала развод. Ведь она мечтала стать матерью, но врачи диагностировали бесплодие.

Третьим супругом актрисы стал предприниматель и экономист Александр Гольданский. От него артистка, несмотря на диагноз врачей, родила дочь Диану. После четырех совместных лет пара распалась. Гольданский встретил новую любовь и бросил семью. Четвертый брак с бизнесменом Вадимом Беляевым продлился столько же, но за эти годы у звезды появилось аж трое наследников — сын Герман и дочери Евангелина и Серафима.

Отношения с Беляевым были бурными, при этом каждый был увлечен своей карьерой и стремился к успеху, не думая о другом. В итоге избранник Мордвиновой понял, что устал от семейной жизни и предложил развестись.

«У Вадима была аллергия на мою звездность, эгоизм, на то, что я ничего не замечала вокруг. Словом, я потеряла мужа», — вспоминала знаменитость.

Бросила все и уехала на чужбину

Четвертый развод актриса тоже переживала тяжело. Особенно сильно ее волновало то, что сын был сильно привязан к папе. Но спустя четыре месяца депрессии Мордвинова решилась на перемены. Она перебралась сначала на Гоа, потом в Таиланд, жила на Бали, объездила Европу.

«Это был ярчайший период, который я посвятила не кино, а детям», — делилась звезда.

В тот период помимо путешествий актриса погрузилась в духовные практики и стала поэтессой. В Индии она встретила Игоря Игнатенко, который стал наставников, а позднее и любимым. Вместе с ним она была счастлива семь лет. Но в 2016 году мужчины не стало.

«Я люблю его навсегда. Хочу за него замуж в следующей жизни», — подчеркивала артистка.

Жизнь для себя

После череды путешествий Мордвинова обосновалась в США. Там она и встретила свое 50-летие. Несколько лет назад актриса все же решила приехать в Москву. Тогда многие подумали, что знаменитость навсегда возвращается в родные пенаты. Но ошиблись!

«У меня четверо детей: дочери Диана, Евангелина, Серафима и сын Герман. Они уже большие и вполне самостоятельные. Нянчить их не нужно, вот и решила пожить для себя. По приглашению подруг приехала в Москву, где с удовольствием тусуюсь», — заявляла актриса.

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