Жизнь за кулисами: куда пропала звезда «Сватов» Людмила Артемьева

Актриса гораздо реже стала появляться на публике. Чем она сейчас занимается?

О заслуженной артистке России Людмиле Артемьевой в последние годы слышно не так много. Редакция NEWS.ru разобралась, куда пропала любимица миллионов зрителей.

В 2021 году в сети появилась информация, что звезда «Сватов» завершает карьеру. Но слухи оказались ложными. Она продолжает играть в театре и сниматься в кино. Так, например, в этом году вышла сказка «Яга». Артемьева появилась на премьере. Для светского мероприятия она выбрала оригинальный образ. Артистка надела красное платье, а также удивила поклонников короткой стрижкой с черными волосами.

Впрочем, ее коллеги по съемочной площадке рассказывали об актрисе неоднозначные истории. К примеру, народный артист РФ Анатолий Васильев, «муж» актрисы из сериала «Сваты», в интервью заявлял, что женщина порой вела себя высокомерно по отношению к зрителям. Иногда к ней нельзя было даже подойти.

«Мне стыдно было находиться рядом во время подобных сцен, я убегал», — признавался Васильев.

При этом к ней подходили, как к любимой актрисе. Васильев не понимает, откуда к коллегам по сериалу у нее такая непримиримость.

Сама знаменитость не так часто рассказывала о съемках «Сватов». Артемьева признавалась, что во время седьмого сезона ей было неудобно ездить в Белоруссию на съемки. Актриса была уверена, что ее персонажа сократят. Тогда же она приняла решение покинуть проект. По словам ее коллег, дело было в деньгах.

А более десяти лет назад актриса обрела личное счастье. Пара даже хотела завести ребенка, однако прибавления в семье так и не случилось.

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