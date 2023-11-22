Силовики ликвидировали в Ингушетии пособника боевиков

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 43 0

При задержании он оказал сопротивление сотрудникам ФСБ России.

Силовики ликвидировали в Ингушетии пособника боевиков

Фото: ЦОС ФСБ РФ / ТАСС

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В Ингушетии ликвидирован пособник боевиков. При задержании он оказал вооруженное сопротивление силовикам, сообщает УФСБ России по региону.

Сотрудники ФСБ получили информацию о местонахождении пособника разыскиваемых членов бандгруппы в городе Сунже и приступили к выполнению задачи по задержанию. Однако преступник открыл огонь из огнестрельного оружия, в связи с чем был нейтрализован при боестолкновении.

В ФСБ уточнили, что личность пособника боевиков в настоящее время устанавливается.

«Обращаемся к гражданам с убедительной просьбой сохранять спокойствие, не допускать хаоса и массовых беспорядков, а также вмешательства в действия правоохранительных органов. О ходе развития ситуации информация будет предоставляться дополнительно», — добавили в пресс-службе ведомства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Благовещенске ФСБ задержала иностранного гражданина. По данным следствия, он переводил деньги организации, которая в России признана террористической.

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