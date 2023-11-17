ФСБ задержала в Благовещенске иностранца, переводившего деньги террористам

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Мужчина поддерживал финансово запрещенную в РФ террористическую организацию.

Фото, видео: ЦОС ФСБ РФ / ТАСС; 5-tv.ru

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В Благовещенске ФСБ задержала иностранного гражданина. По данным следствия, он переводил деньги организации, которая в России признана террористической.

Подозреваемому уже избрали меру пресечения. Суда он будет ждать в следственном изоляторе. По статье «Финансирование терроризма» мужчине грозит до 15 лет колонии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что под Тюменью ФСБ пресекли сбор и передачу секретных сведений для украинских спецслужб.

Сотрудники ФСБ задержали жителя Тюменской области, работавшего на Украину. В частности, россиянин собирал и передавал украинским спецслужбам секретные сведения о военных объектах, расположенных в регионе.

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