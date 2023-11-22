«Все десятилетия»: Запад сотрет историю Украины до 2022 года

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 28 0

Захарова: Запад будет стирать из истории Украины все, что было до 2022 года

«Все десятилетия»: Запад сотрет историю Украины до 2022 года

Фото: www.globallookpress.com / Oleg Pereverzev

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Западная общественность почему-то не обратила внимания на круглую для Украины дату — десятилетие киевского Майдана. Оказывается, сделала она это сознательно.

Запад будет стирать из истории Украины все, что происходило до 2022 года. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Дипломат обратила внимание на «сознательное молчание» союзников Киева. Все западное общество обошло стороной десятилетие с начала Евромайдана.

«Запад будет делать все, чтобы вымарать все годы, предшествующие 2022 году — все десятилетия», — прокомментировала Захарова.

Представитель внешнеполитического ведомства отметила, что на Западе продолжают заниматься переписыванием истории, в том числе украинской. По ее словам, знание о предшествующих событиях помогают разобраться в том, что сейчас происходит в стране. Но разве это кому-то нужно?

Таким образом западные страны просто вычеркивают и первый Майдан 2004 года, и второй Майдан 2013-го.

Напомним, десять лет назад в Киеве начались протесты, которые в последующем привели к государственному перевороту на Украине в 2014 году. Люди выходили на улицы из-за приостановки подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

Ранее 5-tv.ru писал, почему Владимир Зеленский начал говорить о новом Майдане.

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