Технологии, стриминг и секреты популярности: чем удивит VK гостей форума Россия

MIA BOYKA, Артемий Лебедев, Милана Некрасова, Александра Ребенок, Антон Лаврентьев и другие звездные гости поделятся своим опытом и последними тенденциями в создании и продвижении контента, а также дадут практические советы о том, как найти свою нишу и самореализоваться в цифровом мире.

Мероприятие состоится в пятницу 24 ноября в лектории Российского общества «Знание» в рамках образовательной программы Международной выставки-форума «Россия» (57 павильон) и завершится концертом МОТа и выступлением диджеев на открытии катка на ВДНХ.

Лекторий работает с 12:00 до 18:00, вход свободный, необходима предварительная регистрация по ссылке. Трансляция будет доступна всем пользователям ВКонтакте в сообществе Российского общества «Знание».

В первой лекции «Технологии будущего для самореализации» директор по стратегическим партнерствам VK Дмитрий Уваров расскажет, какие возможности есть у молодежи благодаря онлайн-сервисам. На лайфхак-шоу «Что за вертикальные видео и как их снимать?» зрители узнают, как стать профессионалом в создании виральных коротких роликов. На мастер-классе от VK Play посетителям расскажут, как начать свой путь в стриминге и вести собственные онлайн-трансляции, а паблик-ток с заместителем вице-президента по образовательным проектам VK Анной Степановой поможет узнать больше об актуальных профессиях в IT и разобраться, как меняется образование в России и где получать знания, которые пригодятся в будущем.

Как делать добрые дела и помогать эффективно, зрители узнают на паблик-токе с директором социальных проектов VK Александрой Бабкиной, а о том, как защититься от хакеров, — в лекции от эксперта VK Тамары Чечеткиной.

Артемий Лебедев проведет дискуссию с представителями соцсетей и индустрии и выяснит, как авторам стать популярными ВКонтакте и Одноклассниках и заработать на этом. Секреты успеха посетителям раскроет MIA BOYKA в своем интервью «Как стать знаменитым?», после которого певица пообщается с поклонниками и проведет автограф-сессию.

В 20:00 на катке ВДНХ в честь его открытия VK организует концерт МОТа и диджей-сеты.

VK Day станет первым в серии тематических мероприятий от компании на выставке-форуме «Россия». Программа второго дня VK 10 декабря будет посвящена ВКонтакте и возможностям развития в соцсети. На следующем декабрьском мероприятии — VK Content Day — зрители ближе познакомятся с VK Музыкой, VK Клипами и VK Видео. В январе гости смогут погрузиться в мир гейминга вместе с VK Play, а в марте — узнать об образовательных и карьерных возможностях с VK Education.