Путин заявил о сложности преодоления минусовой тенденции в демографии

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Алина Крылова
Алина Крылова 9 0

Путин заявил о сложности преодоления минусовой тенденции в демографии

Путин заявил о сложности преодоления минусовой тенденции в демографии

Фото: www.globallookpress.com / Alexander Legky, Alexander Legky

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Тема:
ВЭФ-2023

Справиться с падением рождаемости в стране невозможно по щелчку пальца.

Если есть минусовая тенденция в демографии, то преодолеть ее очень сложно. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ-2023) во Владивостоке.

По словам политического лидера, демографические проблемы становятся следствием других трудностей, проявляющихся в экономике по совокупности. Однако понять причину и следствие неспециалистам бывает крайне трудно, в первую очередь из-за «большого количества переменных».

Сейчас в РФ наблюдается рост рождаемости и снижение смертности. Более того, в стране растет и продолжительность жизни: только за последние пару лет она выросла на два года.

«В 2021 году она была 71 год — средняя продолжительность жизни в стране, а сейчас — 73,6. Был момент, по-моему, в июле этого года, (она была — Прим.ред) 74 с небольшим, если год к году считать», — уточнил Путин.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10–13 сентября 2023 года. ВЭФ — одна из крупнейших российских международных площадок, которая ежегодно с 2015 года принимает гостей на острове Русский. Ожидается, что программа, запланированная на три дня, будет насыщена событиями, мероприятиями и заявлениями.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России не стоит ждать депривации. Владимир Путин объяснил, почему.

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