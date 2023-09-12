Путин заявил о сложности преодоления минусовой тенденции в демографии
Фото: www.globallookpress.com / Alexander Legky, Alexander Legky
Справиться с падением рождаемости в стране невозможно по щелчку пальца.
Если есть минусовая тенденция в демографии, то преодолеть ее очень сложно. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ-2023) во Владивостоке.
По словам политического лидера, демографические проблемы становятся следствием других трудностей, проявляющихся в экономике по совокупности. Однако понять причину и следствие неспециалистам бывает крайне трудно, в первую очередь из-за «большого количества переменных».
Сейчас в РФ наблюдается рост рождаемости и снижение смертности. Более того, в стране растет и продолжительность жизни: только за последние пару лет она выросла на два года.
«В 2021 году она была 71 год — средняя продолжительность жизни в стране, а сейчас — 73,6. Был момент, по-моему, в июле этого года, (она была — Прим.ред) 74 с небольшим, если год к году считать», — уточнил Путин.
VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10–13 сентября 2023 года. ВЭФ — одна из крупнейших российских международных площадок, которая ежегодно с 2015 года принимает гостей на острове Русский. Ожидается, что программа, запланированная на три дня, будет насыщена событиями, мероприятиями и заявлениями.
Ранее 5-tv.ru писал, что в России не стоит ждать депривации. Владимир Путин объяснил, почему.
- 12 сент
- Путин: никакой деприватизации в России не было и не будет
- 12 сент
- «Мы в постоянном контакте»: Путин прояснил нюансы отношений с Пашиняном
- 12 сент
- Путин призвал не допустить появления гетто в России: «Чувствительный момент»
- 12 сент
- «Как будто не их люди»: Путин назвал потери Украины за время контрнаступления
- 12 сент
- «Пусть отменят запрет»: Путин назвал условие переговоров с Украиной
- 12 сент
- Поворот на Восток: как события на ВЭФ влияют на миропорядок
- 12 сент
- Путин предложил учредить День воссоединения России с новыми регионами
- 12 сент
- «Я же в КГБ работал»: Путин шуткой ответил на вопрос про секреты Си Цзиньпина
- 12 сент
- Путин: отсутствие успеха «Луны-25» не означает закрытие программы
- 12 сент
- Путин о машинах для чинов: «Кому что положено — пусть ездят на отечественных авто»
Читайте также
68%
-1.41 103.53
-1.36
Нашли ошибку?