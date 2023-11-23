В Норвегии не исключили скорое закрытие КПП на границе с РФ

Власти Норвегии не исключили, что в ближайшее время могут закрыть контрольно-пропускные пункты на границе с Россией. Об этом сообщил телеканал TV2, ссылаясь на премьер-министра королевства Йонаса Гара Стере.

Отвечая на вопрос, «уместно ли последовать примеру финнов и закрыть границу с Россией выше Сторскога», он ответил, что если в этом будет необходимость, так сделают. Также он добавил, что власти Норвегии тщательно следят за ситуацией в Финляндии и Эстонии.

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К слову, финские власти закрыли четыре из восьми КПП, ближайшие к Санкт-Петербургу, на границе с Россией в минувшую субботу. Премьер-министр страны Петтери Орпо отметил, что пришлось действовать решительно, чтобы стабилизировать ситуацию на восточном фронте. По его словам, Хельсинки якобы удалось зафиксировать подтверждения того, что «власти иностранного государства или другие субъекты» содействовали незаконной миграции в Финляндию.

Позже Финляндия начала приостанавливать работу пункта «Вартиус» из-за «перегруза». А затем появилась информация и о полном закрытии границы.

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