«Сколько можно!» — Пашинян отчитал министра за погасший свет во время заседания

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Евгения Романова
Евгения Романова 36 0

Пашинян отчитал министра за погасший свет во время заседания

«Сколько можно!» — Пашинян отчитал министра за погасший свет во время заседания

Фото: © РИА Новости / Асатур Есаянц

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Он подчеркнул, что вопрос о качестве электроснабжения поднимался неоднократно.

В ходе заседания правительства Армении в здании кабмина на несколько секунд погас свет. Это произошло во время выступления премьер-министра страны Никола Пашиняна.

Глава кабмина резко отреагировал на инциндент.

«Мы постоянно поднимаем вопрос качества электроэнергии в Армении и не проявляем последовательности. Сколько можно давать поручений, нельзя же десять лет давать поручения об одном и то же», — заявил он.

Когда свет выключился, Пашинян сначала удивился, а потом отчитал министра территориального управления и инфраструктуры Гнела Саносяна, обратив внимание на проблемы с качеством электроснабжения. Он подчеркнул, что уже неоднократно поднимался этот вопрос.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Захарова указала на попытку Пашиняна усидеть на двух стульях в отношении ЕАЭС.

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