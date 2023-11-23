Он подчеркнул, что вопрос о качестве электроснабжения поднимался неоднократно.

В ходе заседания правительства Армении в здании кабмина на несколько секунд погас свет. Это произошло во время выступления премьер-министра страны Никола Пашиняна.

Глава кабмина резко отреагировал на инциндент.

«Мы постоянно поднимаем вопрос качества электроэнергии в Армении и не проявляем последовательности. Сколько можно давать поручений, нельзя же десять лет давать поручения об одном и то же», — заявил он.

Когда свет выключился, Пашинян сначала удивился, а потом отчитал министра территориального управления и инфраструктуры Гнела Саносяна, обратив внимание на проблемы с качеством электроснабжения. Он подчеркнул, что уже неоднократно поднимался этот вопрос.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Захарова указала на попытку Пашиняна усидеть на двух стульях в отношении ЕАЭС.