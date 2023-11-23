Похудевшая Мария Погребняк отказалась от сна и еды: все ради фигуры?

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 39 0

Забитый рабочий график помогает Марии Погребняк поддерживать фигуру

Похудевшая Мария Погребняк отказалась от сна и еды: все ради фигуры?

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

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Бывшая жена футболиста резко сбросила вес. Как ей это удалось?

Бывшая жена футболиста Павла Погребняка — продюсер и дизайнер Мария отлично выглядит в свои 35 лет. Изданию KP.RU удалось узнать, как ей удается держать себя в форме.

«Мне очень нравится вести здоровый образ жизни. У меня трехразовое питание. На завтрак: яйца и чай. На обед белок — 250 граммов рыбы, птицы или мяса, а также овощи. Ужин: чистый белок. Также я исключила углеводы и сладкое из своего рациона. Ну и спорт — хожу на беговой дорожке по пять-семь километров каждый день», — сказала экс-супруга футболиста.

Также у нее очень забитый график. Утром она готовит завтрак и отвозит детей в школу. Затем идет в спортзал, а после этого работает до восьми часов вечера. А потом готовит ужин.

Погребняк призналась, что последний раз отдыхала несколько месяцев назад. У нее очень много проектов, регулярные съемки и также она занимается воспитанием детей. Она спит всего по пять часов, но так или иначе дизайнер за это время высыпается.

«Я просто живу здесь и сейчас и кайфую от каждого дня», — заявила Погребняк.

Ранее 5-tv.ru писал, что появились новые подробности развода Марии и Павла Погребняка.

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Похудевшая Мария Погребняк отказалась от сна и еды: все ради фигуры?

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