«Не приемлем терроризм»: Путин рассказал об операции ОДКБ «Наемник»

Президент отметил, что Россия последовательно наращивала взаимодействие по линии правоохранительных органов и спецслужб с участниками организации.

Страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) продолжают проведение совместной операции по борьбе с терроризмом под названием «Наемник». Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в рамках Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Путин пояснил, что операция направлена на пресечение вербовки граждан стран, входящих в организацию, а также перекрытие каналов их выезда за границу для примыкания к террористическим группировкам в других государствах.

«Наши страны не приемлют терроризм в любых его проявлениях и в любых регионах мира», — отметил Путин.

Глава государства добавил, что Москва последовательно наращивала взаимодействие со странами организации для укрепления сотрудничества в сфере охраны порядка и специальных служб.

Владимир Путин сегодня, 23 ноября, принял участие в саммите ОДКБ. Днем он прибыл с официальном визитом в Минск. В белорусской столице он не был 11 месяцев.

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