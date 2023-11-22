«Мы готовы»: Россия поставила в Таджикистан два дивизиона ЗРК С-300

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Евгения Романова
Евгения Романова 47 0

Путин: в Таджикистан уже поставлены восемь ЗРК С-300

Фото, видео: © РИА Новости / Виктор Толочко; 5-tv.ru

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Отправка была осуществлена в рамках создания общей системы противовоздушной обороны.

Россия в рамках создания общей системы противовоздушной обороны (ПВО) стран ОДКБ поставила в Таджикистан два дивизиона С-300, а это восемь пусковых установок зенитно-ракетного комплекса «Фаворит». Такое заявление президент РФ Владимир Путин сделал в ходе совещания с членами кабмина.

«Мы уже поставили в Таджикистан два дивизиона наших систем ПВО С300. Это восемь пусковых установок. В целом, мы готовы к работе, готовы к продолжению и завершению этой работы по ОДКБ», — сказал он.

При этом Путин подчеркнул, что кабмин России должен выпустить до конца 2023 года соответствующее распоряжение.

Накануне утром президент Таджикистана Эмомали Рахмон прилетел в Москву с официальным визитом, где встретился с Путиным. 5-tv.ru рассказывал, о чем разговаривали лидеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин вручил Рахмону орден за «За заслуги перед Отечеством» III степени.

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