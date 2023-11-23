Зеленский ввел масштабные санкции против физических и юридических лиц РФ

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Игорь Войтенко
Игорь Войтенко 35 0

Глава Украины понабрался опыта у западных друзей и решил тоже наложить ограничения.

Зеленский ввел масштабные санкции против физических и юридических лиц РФ

Фото: Zuma / ТАСС

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Президент Украины Владимир Зеленский снова предпринял бесполезные шаги в отношении России. Теперь «слуга народа» ввел санкции против 303 юридических и 147 физических лиц. Большая часть из них находится в РФ. Документ опубликован на официальном сайте лидера Украины.

В числе попавших под ограничения есть военные, чиновники, представители бизнеса и СМИ. Также санкции наложили на ряд авиакомпаний, строительные и технологические организации. Не все из них зарегистрированы в России. Часть находится на Кипре, в Китае, ОАЭ и в других странах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Евросоюз может ограничить передвижение дипломатов из РФ.

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