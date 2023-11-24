Себе любимому: Карл III тратит доходы от выморочного имущества в личных целях

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 39 0

The Guardian: Карл III тратит доходы от выморочного имущества в личных целях

Себе любимому: Карл III тратит доходы от выморочного имущества в личных целях

Фото: Reuters / POOL

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На что именно король Великобритании решил направить средства?

Король Великобритании Карл III воспользовался доходами, полученными от выморочного имущества умерших британцев на реновацию коммерческой недвижимости, которой он владеет и сдает в аренду. Об этом стало известно из расследования газеты The Guardian.

Согласно древней традиции, выморочное имущество на северо-западе Англии переходит во владение герцогства Ланкастерского. Другими словами — во власть монарха, если на него никто не претендует или не может претендовать ни по завещанию, ни по праву наследования. За последние десять лет владению герцогства Ланкастерского перешло имущество на сумму 75 миллионов долларов. Из них лишь 15% были направлены благотворительным организациям. Остальные деньги тайно использовались монархом для реконструкции собственной коммерческой недвижимости.

В прошлом году, став королем Великобритании, Карл III унаследовал герцогство Ланкастерское, имеющее совокупную недвижимость более чем на 815 миллионов долларов. А летом в качестве ежегодно полагающейся ему выплаты получил 33 миллиона долларов с прибыли герцогства, владеющего 18 тысячами гектарами земли в Англии и Уэльсе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кому Карл III хочет передать престол.

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